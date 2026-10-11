Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Anunțul lui Trump VIDEO

Cel puțin 12 persoane au murit și alte 309 au fost rănite în urma unui atac asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad, Arabia Saudită, produs sâmbătă. Este al treilea atac asupra aeroportului în decursul acestei săptămâni, potrivit autorităților saudite citate de Reuters. În urma incidentului, zborurile au fost redirecționate sau anulate, iar operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar. Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul analizează situația și va decide dacă se va alătura atacurilor saudite împotriva grupării Houthi, susținută de Iran.
Atacul de sâmbătă asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad s-a soldat cu cel puțin 12 morți și 309 răniți, conform informațiilor transmise de autoritatea saudită pentru aviație civilă. Printre victimele decedate se numără patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh și câte o persoană din Statele Unite, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt.
Potrivit unor persoane informate în legătură cu situația, spitalele au fost suprasolicitate de numărul răniților, care au fost transportați cu ambulanțele și elicopterele. Unii dintre aceștia se aflau în stare critică. Atacul s-a produs fără avertisment, iar sistemul de alertă al Arabiei Saudite nu a emis nicio alarmă, potrivit informațiilor prezentate în relatările despre incident.
Imaginile de la fața locului au arătat pagube în interiorul aeroportului. Un călător rănit a declarat pentru Reuters că a văzut un obiect zburând pe cer, în fața aeroportului, înainte ca o parte din tavanul din apropierea unei porți de îmbarcare să se prăbușească.
Zborurile către Riad, redirecționate sau anulate
Atacul a provocat perturbări majore ale traficului aerian. Potrivit datelor publicate de site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24, toate zborurile către Riad au fost, la un moment dat, fie redirecționate, fie anulate. În acel interval, deasupra aeroportului survola doar un elicopter. Autoritatea saudită pentru aviație civilă a anunțat că toate zborurile au fost redirecționate sâmbătă, iar operațiunile aeroportului, care deservește un oraș cu aproximativ opt milioane de locuitori, au fost suspendate temporar.
Ambasada Statelor Unite din Riad a transmis că este la curent cu atacurile și le-a recomandat cetățenilor americani să evite aeroportul și zonele din apropiere.
„Este la curent cu atacurile” și „recomandă cu tărie tuturor cetățenilor americani să evite acest aeroport și zonele înconjurătoare”, a precizat ambasada SUA.
Al treilea atac asupra aeroportului din Riad în această săptămână
Incidentul de sâmbătă este al treilea atac asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid în decursul acestei săptămâni. Cele două atacuri anterioare s-au soldat cu patru morți și au provocat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.
Atacul de sâmbătă, descris în relatarea Reuters drept cel mai sângeros din regat din ultimii peste zece ani, evidențiază vulnerabilitățile capacităților de apărare ale Arabiei Saudite, în timp ce regatul desfășoară o campanie aeriană împotriva grupării Houthi. Operațiunile saudite au ca scop sprijinirea guvernului yemenit în războiul terestru împotriva grupării Houthi, susținută de Iran.
Gruparea Houthi a afirmat că avioanele de linie ar trebui să evite spațiul aerian saudit, pe care l-a declarat zonă de operațiuni militare. Anunțul a venit după ce guvernul yemenit, susținut de Arabia Saudită, a lansat luni o ofensivă împotriva grupării.
Șeful biroului de presă al grupării Houthi a declarat, într-o postare pe platforma X, că gruparea „a închis aeroportul internațional din Riad”.
Ce spun autoritățile saudite
Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a transmis că va răspunde atacului. Arabia Saudită și guvernul yemenit au afirmat că au efectuat sute de lovituri asupra unor ținte din teritoriile controlate de Houthi. La rândul lor, reprezentanții grupării au susținut că atacurile au provocat moartea unor civili, inclusiv femei și copii.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a condamnat atacurile asupra aeroportului, afirmând că acestea „demonstrează o indiferență flagrantă față de viața civililor nevinovați”.
Mesaj ferm de la Donald Trump: „Vom lua o decizie”
Președintele american Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști, în fața Casei Albe, dacă Statele Unite intenționează să se alăture atacurilor saudite împotriva grupării Houthi.
„Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid”, a declarat Trump.
Declarația vine în contextul intensificării confruntărilor dintre Arabia Saudită și gruparea Houthi, pe fondul războiului din Yemen și al implicării Iranului în sprijinirea grupării. Deocamdată, potrivit declarațiilor citate, Washingtonul nu a anunțat o decizie privind participarea la atacurile saudite.