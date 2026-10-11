Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Anunțul lui Trump VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 10:54

Cel puțin 12 persoane au murit și alte 309 au fost rănite în urma unui atac asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riad, Arabia Saudită, produs sâmbătă. Este al treilea atac asupra aeroportului în decursul acestei săptămâni, potrivit autorităților saudite citate de Reuters. În urma incidentului, zborurile au fost redirecționate sau anulate, iar operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar. Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul analizează situația și va decide dacă se va alătura atacurilor saudite împotriva grupării Houthi, susținută de Iran.

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