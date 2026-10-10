Un nou atac zguduie Arabia Saudită! Aeroportul din Riad, evacuat după o explozie. Alertă maximă în regiune

Alertă în Arabia Saudită, după ce o explozie puternică a fost raportată sâmbătă, 10 octombrie, pe Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad. Pasagerii au fost evacuați din anumite zone ale aeroportului, iar peste o duzină de ambulanțe au fost văzute îndreptându-se către locul incidentului. Este un nou episod violent în capitala saudită, după ce rebelii Houthi din Yemen au revendicat mai multe atacuri asupra infrastructurii aeroportuare în ultimele zile.
Explozie puternică pe aeroportul din Riad. Pasagerii au fost evacuați
Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad a fost vizat din nou de un posibil atac sâmbătă, la numai câteva zile după incidentele care au provocat victime și pagube materiale. O explozie puternică a fost auzită în zona aeroportului, iar oamenii au fost evacuați din motive de siguranță. Un martor ocular a relatat că peste 12 ambulanțe s-au deplasat în grabă către aeroport, în timp ce situația a provocat îngrijorare în rândul călătorilor.
Până în prezent, autoritățile saudite nu au oferit explicații oficiale despre incident și nici nu au comunicat dacă există victime sau pagube. Reprezentanții aeroportului le-au recomandat pasagerilor să contacteze companiile aeriene înainte de a se deplasa către terminale, pentru a verifica situația zborurilor.
Mai multe persoane au murit în atacurile din ultimele zile
Noua explozie vine după o serie de atacuri asupra aeroportului din Riad, revendicate de rebelii Houthi din Yemen. Autoritățile saudite au anunțat vineri că trei cetățeni ai țării, printre care și un pilot, au murit în urma a două atacuri produse joi. Alte persoane au fost rănite, iar infrastructura aeroportuară a fost afectată.
Alte trei persoane au fost ucise în atacurile care au vizat două aeroporturi din Arabia Saudită pe 6 și 7 octombrie. Seria de incidente are loc într-un moment în care confruntările dintre rebelii Houthi și forțele guvernamentale din Yemen, sprijinite de Arabia Saudită, s-au intensificat puternic, conform Reuters.
De ce atacă rebelii Houthi Arabia Saudită
Rebelii Houthi, susținuți de Iran, controlează o mare parte din nord-vestul Yemenului și susțin că atacurile asupra Arabiei Saudite reprezintă un răspuns la sprijinul oferit de Riad forțelor guvernamentale yemenite. Conflictul s-a agravat după ce rebelii au ocupat mai multe zone importante de pe coasta Mării Roșii, inclusiv portul Mokha, situat în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab.
Strâmtoarea reprezintă una dintre cele mai importante rute pentru transportul maritim internațional, iar controlul asupra acestei zone are o importanță strategică majoră. Ulterior, forțele yemenite loiale guvernului au anunțat că au reușit să securizeze strâmtoarea, situată la capătul sudic al Mării Roșii.
Conflictul din Yemen se intensifică. Atacuri cu rachete și drone
Arabia Saudită conduce din 2015 o coaliție militară formată pentru a sprijini guvernul recunoscut internațional al Yemenului în lupta împotriva rebelilor Houthi. După ani de confruntări care au provocat sute de mii de morți și una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, părțile au ajuns la un armistițiu temporar în 2022. Înțelegerea informală a început însă să se destrame în luna iulie, iar violențele au reizbucnit.
De atunci, rebelii Houthi au anunțat un embargo maritim împotriva Arabiei Saudite și au intensificat atacurile cu rachete și drone. Printre țintele vizate se numără aeroporturi, instalații petroliere și petroliere saudite aflate în Marea Roșie. Gruparea susține că acțiunile sale reprezintă o ripostă la blocada impusă de Arabia Saudită de-a lungul anilor și la un atac aerian asupra aeroportului din Sanaa, capitala Yemenului.
Noua explozie de pe aeroportul din Riad arată cât de tensionată rămâne situația din regiune. Deocamdată, nu a fost confirmat oficial cine se află în spatele incidentului de sâmbătă.