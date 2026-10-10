Un nou atac zguduie Arabia Saudită! Aeroportul din Riad, evacuat după o explozie. Alertă maximă în regiune

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 18:19

Alertă în Arabia Saudită, după ce o explozie puternică a fost raportată sâmbătă, 10 octombrie, pe Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad. Pasagerii au fost evacuați din anumite zone ale aeroportului, iar peste o duzină de ambulanțe au fost văzute îndreptându-se către locul incidentului. Este un nou episod violent în capitala saudită, după ce rebelii Houthi din Yemen au revendicat mai multe atacuri asupra infrastructurii aeroportuare în ultimele zile.

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