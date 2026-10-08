Noi explozii în Arabia Saudită. Rebelii Houthi susțin că au atacat aeroportul din Riad cu o rachetă balistică

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 8 oct. 2026, 12:43

Gruparea Houthi, cunoscută oficial drept Ansar Allah, a anunțat joi, că a lansat un atac asupra principalului aeroport internațional din capitala Arabiei Saudite, Riad. Potrivit martorilor, mai multe explozii au fost auzite în diferite zone ale orașului.

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