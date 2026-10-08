Noi explozii în Arabia Saudită. Rebelii Houthi susțin că au atacat aeroportul din Riad cu o rachetă balistică

Gruparea Houthi, cunoscută oficial drept Ansar Allah, a anunțat joi, că a lansat un atac asupra principalului aeroport internațional din capitala Arabiei Saudite, Riad. Potrivit martorilor, mai multe explozii au fost auzite în diferite zone ale orașului.
Al doilea atac revendicat de rebelii Houthi asupra aeroportului din Riad
Autoritățile saudite nu au confirmat dacă aeroportul din Riad a fost lovit de racheta balistică revendicată de rebelii Houthi. De asemenea, nu există informații oficiale privind eventuale pagube materiale sau victime în urma atacului anunțat joi.
Incidentul a avut loc la numai o zi după un atac cu drone asupra aceluiași aeroport, în urma căruia autoritățile saudite au anunțat joi că o persoană a murit.
Atacurile au provocat și perturbări ale traficului aerian, întârzierile zborurilor continuând pentru a doua zi consecutiv. În primele ore după incidentul de joi, nu era clar dacă exploziile au fost provocate de impactul unei rachete sau de intervenția sistemelor de apărare antiaeriană.
Purtătorul de cuvânt al grupării Houthi, Yahya Saree, a susținut că racheta și-a atins ținta și a perturbat operațiunile aeroportului. Gruparea a avertizat din nou companiile aeriene internaționale să evite spațiul aerian al Arabiei Saudite.
Houthi revendică noi atacuri asupra infrastructurii saudite
În ultimele zile, rebelii Houthi au revendicat mai multe atacuri asupra unor aeroporturi din Arabia Saudită, precum și lansări de proiectile vizând infrastructuri esențiale și obiective militare din regat.
Aeroportul Internațional King Khalid este unul dintre principalele puncte de acces aerian către capitala saudită, iar repetarea atacurilor și perturbarea operațiunilor aeriene evidențiază riscurile de securitate pentru infrastructura de transport.
Autoritățile saudite urmează să stabilească dacă racheta balistică revendicată de Houthi a fost interceptată de sistemele de apărare antiaeriană sau dacă a provocat efectiv pagube la aeroport.