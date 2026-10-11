Ana Maria Păcuraru: „Energia a devenit o armă politică pe scena internațională”. Cum este afectată România

Petrolul, motorina și metalele rare au căpătat o importanță strategică comparabilă cu cea a capacităților militare, susține jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru. Aceasta a evidențiat trei direcții în care resursele energetice și materiile prime influențează evoluțiile internaționale: războiul din Ucraina, deciziile administrației americane și relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Potrivit Anei Maria Păcuraru, evenimentele din ultimele 48 de ore arată rolul pe care resursele energetice și materiile prime îl au în relațiile dintre state.
Războiul din Ucraina și impactul asupra pieței motorinei
Primul front identificat de jurnalista Realitatea PLUS este războiul din Ucraina. Kievul atacă de luni de zile rafinăriile rusești, în timp ce Moscova a răspuns printr-o interdicție de export pentru motorină, în vigoare din luna iulie, afirmă Ana Maria Păcuraru. Potrivit acesteia, efectele s-au resimțit pe plan internațional, inclusiv în Statele Unite, unde prețul motorinei a atins niveluri record.
În paralel, Rusia continuă să lovească sistemul energetic ucrainean. Jurnalista a precizat că mai multe regiuni din Ucraina se confruntă din nou cu restricții în alimentarea cu energie electrică.
Acordul dintre Washington și Moscova privind motorina
Al doilea front este reprezentat de deciziile administrației de la Washington. Potrivit Anei Maria Păcuraru, președintele american Donald Trump a ales o abordare pragmatică, bazată pe un acord direct cu Kremlinul pentru comercializarea motorinei rusești pe piața mondială și pe relaxarea temporară a sancțiunilor până în aprilie 2027.
Jurnalista a arătat că prioritatea declarată a Casei Albe este reducerea prețurilor pentru fermierii și transportatorii americani. În schimb, Kievul consideră că acordul oferă un avantaj Moscovei. Totuși, potrivit Anei Maria Păcuraru, președintele ucrainean a lăsat deschisă posibilitatea negocierii, în cazul în care un armistițiu energetic ar reprezenta condiția pentru un asemenea acord.
Al treilea front indicat de jurnalista Realitatea PLUS este Europa, unde accesul la materiile prime strategice se află în centrul relațiilor cu Beijingul.
Ana Maria Păcuraru a afirmat că Bruxellesul a obținut de la Beijing promisiunea unui acces mai facil la pământuri rare și magneți permanenți, materiale importante pentru funcționarea industriei europene. În același timp, Germania a blocat, pe parcursul săptămânii, vânzarea unei firme din portul Hamburg către un gigant de stat chinez. Potrivit jurnalistei, motivul invocat a fost riscul creșterii dependenței Europei.
Independența energetică, o chestiune de securitate națională
Ana Maria Păcuraru a subliniat, totodată, că resursele energetice și materiile prime au devenit instrumente importante în negocierile internaționale.
În ceea ce privește România, jurnalista consideră că aceste evoluții reprezintă o lecție de securitate națională, în condițiile în care independența energetică nu mai este doar o temă economică, ci și o chestiune de suveranitate.