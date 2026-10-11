Ana Maria Păcuraru: „Energia a devenit o armă politică pe scena internațională”. Cum este afectată România

Publicat 11 oct. 2026, 08:58 Actualizat 11 oct. 2026, 09:15 Sursă Realitatea PLUS

Petrolul, motorina și metalele rare au căpătat o importanță strategică comparabilă cu cea a capacităților militare, susține jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru. Aceasta a evidențiat trei direcții în care resursele energetice și materiile prime influențează evoluțiile internaționale: războiul din Ucraina, deciziile administrației americane și relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Potrivit Anei Maria Păcuraru, evenimentele din ultimele 48 de ore arată rolul pe care resursele energetice și materiile prime îl au în relațiile dintre state.

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