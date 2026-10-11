Atac armat sângeros în Pennsylvania: opt persoane ucise, printre care doi copii și o femeie însărcinată. Ce se știe despre atacator

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 07:13

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a împușcat mortal opt persoane în Erie, Pennsylvania, printre care și o femeie însărcinată și doi copii, după care s-ar fi sinucis. Presupusul autor al atacului armat a fost găsit mort de polițiști înainte ca aceștia să ajungă la fața locului, au anunțat sâmbătă autoritățile americane. În prezent, ancheta este în plină desfășurare, iar motivul crimelor nu a fost stabilit până în prezent, relatează Reuters și The Guardian. . Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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