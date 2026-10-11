Atac armat sângeros în Pennsylvania: opt persoane ucise, printre care doi copii și o femeie însărcinată. Ce se știe despre atacator

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a împușcat mortal opt persoane în Erie, Pennsylvania, printre care și o femeie însărcinată și doi copii, după care s-ar fi sinucis. Presupusul autor al atacului armat a fost găsit mort de polițiști înainte ca aceștia să ajungă la fața locului, au anunțat sâmbătă autoritățile americane. În prezent, ancheta este în plină desfășurare, iar motivul crimelor nu a fost stabilit până în prezent, relatează Reuters și The Guardian. . Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Potrivit șefului poliției din Erie, Rick Lorah, opt dintre cele nouă persoane care au murit în urma incidentului erau membri ai aceleiași familii, iar cea de-a noua victimă este un prieten al acesteia - atacatorul, scrie Reuters.
Suspectul, care nu a fost identificat public până în prezent, avea 45 de ani și a murit în urma unei răni aparent autoprovocate, înainte de sosirea polițiștilor. Autoritățile nu au stabilit încă motivul atacului armat.
Poliția a fost alertată vineri, în jurul orei locale 17:00, după ce au fost raportate focuri de armă la o locuință din oraș. Martorii le-au spus anchetatorilor că au văzut un bărbat înarmat în fața proprietății, înainte ca acesta să intre în casă.
Doi copii, printre victimele masacrului din Pennsylvania
La sosirea la fața locului, agenții au descoperit două femei împușcate mortal pe stradă. În interiorul locuinței, polițiștii au găsit alte șase victime, printre care un băiat în vârstă de cinci ani și o fetiță de numai un an. Presupusul atacator a fost găsit la etajul al doilea al casei de pe strada Perry.
Imaginile video analizate de autorități arată că cele două femei găsite ulterior moarte au ajuns la locuință înt stare de panică. Acestea s-au plimbat agitate prin fața casei, au bătut în ușă și au încercat să alerteze vecinii. Anchetatorii cred că suspectul ar fi ieșit din locuință, unde a schimbat câteva cuvinte cu cele două femei, după care a deschis focul asupra lor.
„Ele știau că se întâmplă ceva în acea casă. Trebuie să aflăm ce anume”, a declarat șeful poliției din Erie, Rick Lorah, în cadrul conferinței de presă de sâmbătă.
Ce se știe despre suspect
Suspectul avea antecedente și era cunoscut de poliție, însă autoritățile nu au oferit detalii despre natura faptelor pentru care acesta fusese cercetat anterior.
Rick Lorah a precizat că este prea devreme pentru a se trage concluzii cu privire la motivul atacului. Șeful poliției a menționat însă că problemele de sănătate mintală ar fi putut juca un rol în producerea tragediei.
Oficialii din Erie au răspuns și criticilor privind întârzierea comunicării publice a detaliilor despre incident. Primarul orașului, Daria Devlin, a explicat că unii membri ai familiei care locuiau în aceeași casă se aflau în altă parte, iar autoritățile au dorit să îi informeze înainte ca informațiile despre numărul victimelor să fie făcute publice.
„Nu puteam permite ca această informație să ajungă la știri, cu numărul victimelor, înainte de a avea ocazia să vorbim cu ei”, a declarat edilul.
Șeful poliției din Erie: „Una dintre cele mai tulburătoare scene”
Șeful poliției a descris locul crimelor drept una dintre cele mai sfâșietoare scene pe care le-a întâlnit vreodată.
„Unele scene rămân în memoria ta mult timp după ce le-ai lăsat în urmă. Aceasta este una dintre acele scene tragice”, a declarat Rick Lorah.
„Pierderea de vieți omenești este devastatoare, iar circumstanțele cu care ne confruntăm sunt profund tulburătoare”, a adăugat acesta.
Atacurile armate în masă, o problemă persistentă în SUA
Datele Gun Violence Archive, organizație care monitorizează incidentele armate din Statele Unite, arată că masacrul din Erie a fost cel puțin al 19-lea atac în masă din acest an, potrivit informațiilor citate de Reuters și The Guardian.
Organizația definește atacurile în masă soldate cu victime decedate drept incidente în care cel puțin patru persoane sunt ucise. Multe dintre aceste cazuri sunt considerate „anihilări familiale”, în care atacatorul ucide mai mulți membri apropiați ai propriei familii.
Gun Violence Archive a raportat, de asemenea, peste 500 de incidente de împușcături în masă înregistrate în Statele Unite de la începutul lunii ianuarie. În această categorie intră incidentele în care cel puțin patru persoane sunt împușcate, indiferent dacă rănile sunt sau nu fatale.
Violența armată continuă să reprezinte o problemă majoră în Statele Unite, în timp ce adoptarea unor legi menite să limiteze acest fenomen rămâne dificilă.