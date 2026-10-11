Bărbatul care l-ar fi amenințat cu moartea pe Donald Tusk, arestat! Serviciile secrete din Polonia, mobilizate de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 19:59

Un bărbat suspectat că l-a amenințat pe premierul polonez Donald Tusk și că plănuia un atac asupra acestuia a fost arestat duminică, a anunțat ministrul de Interne al Poloniei, Marcin Kierwiński, potrivit Associated Press.

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