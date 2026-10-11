Bărbatul care l-ar fi amenințat cu moartea pe Donald Tusk, arestat! Serviciile secrete din Polonia, mobilizate de urgență

Un bărbat suspectat că l-a amenințat pe premierul polonez Donald Tusk și că plănuia un atac asupra acestuia a fost arestat duminică, a anunțat ministrul de Interne al Poloniei, Marcin Kierwiński, potrivit Associated Press.
Arestarea vine după ce autoritățile poloneze au primit informații despre un posibil atentat asupra premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Serviciile de securitate au fost mobilizate de urgență, iar oficialii au avertizat că amenințarea trebuie tratată cu maximă seriozitate. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publică identitatea suspectului și nici detalii despre modul în care acesta ar fi intenționat să pună în aplicare atacul.
Donald Tusk confirmă arestarea bărbatului care ar fi plănuit atentatul
Premierul Poloniei a confirmat personal reținerea suspectului, printr-un mesaj publicat duminică, 11 octombrie, pe rețeaua X. Donald Tusk le-a mulțumit polițiștilor pentru rapiditatea cu care au intervenit după primirea informațiilor despre amenințare.
„Bărbatul care a amenințat că va comite un atac a fost reținut”, a transmis premierul polonez.
Anunțul a venit după ce ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a confirmat că persoana suspectată de amenințări și de pregătirea unui atac împotriva șefului Guvernului a fost prinsă de polițiști.
Serviciile secrete din Polonia, mobilizate de urgență după amenințări
Informațiile despre presupusul atentat au ajuns inițial la Serviciul de Protecție a Statului, care le-a transmis ulterior poliției. Amenințarea îi viza atât pe Donald Tusk, cât și pe vicepremierul și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. În urma sesizării, autoritățile au convocat duminică o reuniune de urgență la care au participat reprezentanți ai serviciilor de securitate, ai poliției și ai Ministerului de Interne. Scopul întâlnirii a fost analizarea informațiilor primite și stabilirea măsurilor necesare.
Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului responsabil de coordonarea serviciilor de informații, a precizat că amenințarea este tratată cu maximă seriozitate. Potrivit acestuia, autoritățile considerau că exista o probabilitate ridicată ca planul să fie pus în aplicare.
Polonia, în stare de alertă după mai multe atacuri violente
Incidentul are loc într-o perioadă tensionată pentru autoritățile poloneze, după trei atacuri produse în școli din provincia Mazovia, în numai patru zile. Acestea s-au soldat cu moartea unei persoane și rănirea mai multor oameni, determinând intensificarea măsurilor de securitate.
În luna septembrie, Donald Tusk avertizase și asupra riscului intensificării atacurilor hibride atribuite Rusiei împotriva statelor aflate pe flancul estic al NATO. Moscova a respins acuzațiile privind pregătirea unor asemenea acțiuni. În ceea ce privește cazul bărbatului arestat duminică, autoritățile poloneze nu au oferit deocamdată alte informații despre identitatea acestuia sau despre natura atacului pe care l-ar fi pregătit.