Donald Trump vrea ca un ocean să-i poarte numele! Propunerea surprinzătoare făcută de președintele SUA: „Oceanul Trump”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 20:24

Președintele american Donald Trump a sugerat că Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific ar putea primi un nou nume, inspirat de el sau de Statele Unite. Declarația a fost făcută sâmbătă la un miting în Clarksville, Tennessee.

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