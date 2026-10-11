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Donald Trump vrea ca un ocean să-i poarte numele! Propunerea surprinzătoare făcută de președintele SUA: „Oceanul Trump”

Donald Trump

Donald Trump

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 20:24

Președintele american Donald Trump a sugerat că Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific ar putea primi un nou nume, inspirat de el sau de Statele Unite. Declarația a fost făcută sâmbătă la un miting în Clarksville, Tennessee.

Liderul de la Casa Albă a venit cu o nouă propunere privind schimbarea denumirilor geografice, de această dată vizând unul dintre cele două oceane care mărginesc Statele Unite. Donald Trump a vorbit despre posibilitatea ca Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific să fie redenumit în onoarea sa ori a Americii, avansând două variante de nume.

Donald Trump propune „Oceanul Trump” sau „Oceanul Americilor”

În timpul mitingului organizat sâmbătă, 10 octombrie, în orașul Clarksville din statul Tennessee, președintele american a vorbit despre ideea de a schimba numele unuia dintre cele două oceane. Trump nu a precizat pe care dintre ele l-ar prefera, însă a prezentat variantele pe care le are în vedere.

„Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. (…) L-am putea numi «Oceanul Trump» sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”, a declarat Donald Trump.

Trump și-ar dori schimbarea numelui înainte de finalul mandatului

Președintele Statelor Unite a precizat că și-ar dori ca redenumirea să aibă loc înainte de încheierea mandatului său la Casa Albă. Deocamdată, liderul american a prezentat cele două variante fără să indice asupra căruia dintre oceane s-ar putea opri.

Nu este prima dată când Donald Trump vine cu o inițiativă de schimbare a denumirilor geografice. De această dată, propunerea vizează însă Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific, iar președintele american și-ar dori ca unul dintre acestea să primească un nume inspirat de el sau de Statele Unite.

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