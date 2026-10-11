Dronă cu explozibil, descoperită într-o pădure din Republica Moldova! Aparatul s-a izbit de un copac. Intervenție de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 17:01

Polițiștii din Republica Moldova au descoperit o dronă care s-a izbit de un copac, la o înălțime de aproximativ 13 metri, într-o pădure din apropierea satului Geamăna. Specialiștii au dezactivat încărcătura explozivă a aparatului de zbor, iar investigațiile continuă.

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