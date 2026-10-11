Dronă cu explozibil, descoperită într-o pădure din Republica Moldova! Aparatul s-a izbit de un copac. Intervenție de urgență

Polițiștii din Republica Moldova au descoperit o dronă care s-a izbit de un copac, la o înălțime de aproximativ 13 metri, într-o pădure din apropierea satului Geamăna. Specialiștii au dezactivat încărcătura explozivă a aparatului de zbor, iar investigațiile continuă.
Dronă cu explozibil, descoperită într-o pădure din Republica Moldova
Incidentul a fost semnalat sâmbătă seară, 10 octombrie, în jurul orei 22:20, când mai mulți localnici au anunțat Poliția că au observat o dronă care zbura la joasă înălțime în zona raionului Anenii Noi. La scurt timp, aparatul de zbor ar fi căzut și ar fi explodat într-o pădure aflată în afara satului Geamăna. Autoritățile au început verificările, în contextul incidentelor cu drone înregistrate în ultima perioadă pe teritoriul Republicii Moldova.
În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că drona a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. Locul impactului se află într-o zonă împădurită, la aproape 100 de metri de un drum. La sol au fost descoperite mai multe fragmente ale aparatului de zbor, deteriorate în urma loviturii.
Specialiștii au dezactivat încărcătura explozivă a dronei
După identificarea aparatului, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției au intervenit pentru a îndepărta pericolul. Aceștia au reușit să dezactiveze încărcătura explozivă a dronei, eliminând riscul producerii unei explozii necontrolate.
Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime în urma incidentului. Fragmentele descoperite în pădure urmează să fie examinate, pentru a se stabili toate împrejurările în care aparatul de zbor a ajuns în zona localității Geamăna.
Poliția continuă ancheta pentru a stabili împrejurările incidentului
Specialiștii urmează să efectueze expertize pentru a obține mai multe informații despre aparatul de zbor și despre circumstanțele în care acesta s-a prăbușit. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat concluziile finale ale investigației.
Descoperirea vine pe fondul mai multor incidente aeriene înregistrate în Republica Moldova în ultimii ani. Potrivit datelor Armatei Naționale prezentate pentru perioada 2022–24 septembrie 2026, au fost raportate 81 de cazuri de încălcare a spațiului aerian, dintre care 44 numai de la începutul acestui an până la data respectivă.
Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de fragmente de drone sau de alte obiecte suspecte și să nu le atingă. Persoanele care descoperă asemenea obiecte sunt îndemnate să anunțe imediat autoritățile.