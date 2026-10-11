Zelenski spune că nu știa de armistițiul cu Rusia: „A fost o noutate pentru mine”

Președintele Volodimir Zelenski a spus că nu avea cunoștință de un astfel de acord, dar că este dispus să îl accepte dacă Moscova ar face la fel. Reacția vine după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.
Declarația liderului de la Kiev vine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat, pe rețeaua Truth Social, că Rusia și Ucraina au acceptat un armistițiu energetic cu efect imediat. Zelenski a declarat însă că informația l-a luat prin surprindere și că nu fusese anunțat despre existența unei asemenea înțelegeri.
Zelenski, luat prin surprindere de anunțul lui Donald Trump
Președintele ucrainean a reacționat duminică, 11 octombrie, într-o declarație acordată publicației Axios, precizând că nu știa despre acordul anunțat de liderul de la Casa Albă. Cu toate acestea, Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită să accepte încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice, cu condiția ca Rusia să procedeze la fel.
„Anunțul privind acest armistițiu a fost o noutate pentru mine. Dar dacă rușii acceptă un armistițiu energetic, Ucraina își va da acordul”, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit jurnalistului Axios Barak Ravid, care a publicat afirmațiile pe rețeaua X.
Zelenski îi cere lui Trump să precizeze când intră în vigoare armistițiul
Liderul ucrainean a transmis că, dacă Donald Trump a negociat înțelegerea direct cu Vladimir Putin, administrația americană ar trebui să comunice momentul în care aceasta urmează să fie aplicată. Zelenski a insistat că țara sa este pregătită să accepte acordul, atât timp cât Moscova își asumă aceeași măsură, conform Le Figaro.
„Dacă președintele Trump a negociat acest lucru cu Putin, spuneți-ne când va intra în vigoare: suntem pregătiți și îl vom accepta”, a adăugat președintele ucrainean.
Donald Trump anunțase anterior că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic care ar urma să intre în vigoare imediat. Președintele american nu a prezentat însă condițiile acordului, iar până la momentul declarațiilor lui Zelenski nu exista o confirmare publică din partea Moscovei privind acceptarea înțelegerii.