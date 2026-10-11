Zelenski spune că nu știa de armistițiul cu Rusia: „A fost o noutate pentru mine”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 19:32

Președintele Volodimir Zelenski a spus că nu avea cunoștință de un astfel de acord, dar că este dispus să îl accepte dacă Moscova ar face la fel. Reacția vine după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.

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