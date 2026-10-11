Inundații devastatoare în Nepal, după o alunecare de teren. Autoritățile cer evacuarea populației VIDEO

Publicat 11 oct. 2026, 09:11 Actualizat 11 oct. 2026, 09:13

Autoritățile din Nepal au îndemnat, duminică, locuitorii din apropierea râului Budhi Gandaki să se evacueze și să caute adăpost, după ce o alunecare de teren a blocat cursul apei și a provocat inundații în centrul țării. Mai multe case și două poduri suspendate au fost distruse, iar un proiect hidroelectric a fost avariat, relatează Reuters. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic imapct emoțional, care pot afecta în special minorii!

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