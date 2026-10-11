Inundații devastatoare în Nepal, după o alunecare de teren. Autoritățile cer evacuarea populației VIDEO

Autoritățile din Nepal au îndemnat, duminică, locuitorii din apropierea râului Budhi Gandaki să se evacueze și să caute adăpost, după ce o alunecare de teren a blocat cursul apei și a provocat inundații în centrul țării. Mai multe case și două poduri suspendate au fost distruse, iar un proiect hidroelectric a fost avariat, relatează Reuters. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic imapct emoțional, care pot afecta în special minorii!
Alunecarea de teren s-a produs în satul Chumnubri, din regiunea Gorkha, situată la aproximativ 100 de kilometri vest de Kathmandu. Blocarea râului Budhi Gandaki a provocat inundații în zonele aflate în aval, au declarat oficialii locali.
„Le-am cerut sătenilor care locuiesc de-a lungul malurilor râului în aval să evacueze și să caute adăpost”, a declarat Dharmendra Kumar Mishra, cel mai înalt oficial din regiunea Gorkha, potrivit Reuters.
Potrivit acestuia, mai multe locuințe și două poduri suspendate au fost distruse, în timp ce un proiect hidroelectric a suferit avarii din cauza inundațiilor.
Armata și poliția, mobilizate în zonele afectate de inundații
Autoritățile pentru gestionarea dezastrelor au alertat locuitorii din zonele aflate de-a lungul râului, în regiunile Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi de Est și Nawalparasi de Vest.
Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Autoritatea Națională de Gestionare a Dezastrelor a cerut evacuarea în siguranță și la timp a persoanelor din zonele cu risc, precum și sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare, dacă va fi necesar. Echipe de salvare ale armatei și poliției au fost trimise în zonă și monitorizează situația, au precizat oficialii.
Peste 1.400 de morți și mii de dispăruți după inundațiile devastatoare din august
Nepalul a fost afectat în luna august de inundații devastatoare, declanșate de prăbușirea unui ghețar din Himalaya. Potrivit informațiilor prezentate în relatarea Reuters, 1.457 de persoane au murit, iar mii de oameni sunt încă dispăruți.
Noile inundații au determinat autoritățile să ceară evacuarea locuitorilor din zonele expuse riscului și să mobilizeze echipe pentru monitorizarea situației și intervenții de urgență.