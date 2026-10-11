Accident devastator în Turcia! Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat după impactul cu un camion. 11 persoane au murit - VIDEO

Unsprezece persoane au fost ucise și alte 27 rănite în urma unui accident în care au fost implicați un autocar turistic și un camion în Manisa, vestul Turciei. Tragedia s-a produs duminică dimineață, 11 octombrie, pe o autostradă din provincia Manisa. Autocarul transporta pasageri din orașul Bursa către Izmir, când s-a ciocnit cu un camion și s-a răsturnat. Impactul a fost urmat de o mobilizare amplă a echipajelor de intervenție, care au ajuns la fața locului pentru a acorda ajutor victimelor.
Accident grav în Turcia. Un autocar turistic s-a răsturnat după impactul cu un camion
Accidentul a avut loc în apropierea punctelor de taxare Akhisar, din provincia Manisa, în vestul Turciei. Potrivit autorităților locale, autocarul se îndrepta către orașul de coastă Izmir, însă călătoria s-a încheiat după coliziunea cu un camion. În urma impactului, autocarul s-a răsturnat, iar mai multe persoane aflate la bord și-au pierdut viața, conform The Mirror.
Biroul guvernatorului din Manisa a anunțat că autoritățile au primit apelul privind producerea accidentului la ora locală 11:11. Primele informații au indicat un număr mare de victime, motiv pentru care au fost mobilizate numeroase echipaje medicale și de salvare.
Imaginile surprinse la locul tragediei arată autocarul răsturnat peste barierele de protecție ale șoselei, cu parbrizul spart. Bilanțul comunicat de autorități este de 11 persoane decedate și 27 de răniți.
Mobilizare de salvatori în Manisa. Zeci de victime, transportate la spital
Imediat după primirea apelului de urgență, în zona accidentului au fost trimise echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri și ambulanțe. La intervenție au participat și reprezentanți ai Autorității pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia (AFAD), care au început operațiunile de salvare.
„AFAD [Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia], poliția, jandarmeria, pompierii și echipele medicale de urgență 112 au fost trimise prompt la fața locului și au început eforturile de intervenție”, a transmis ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftci, într-o postare pe rețeaua X.
Oficialul a precizat că autoritățile urmăresc îndeaproape situația și colaborează pentru gestionarea intervenției.
„Monitorizăm îndeaproape situația, în coordonare cu toate agențiile relevante”, a adăugat ministrul de Interne.
11 persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite
Potrivit bilanțului anunțat de autoritățile din Manisa, accidentul s-a soldat cu 11 morți și 27 de răniți. Persoanele care au supraviețuit și au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost transportate la spitalele din apropiere, unde au fost preluate de medici. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre starea răniților sau despre identitatea persoanelor decedate. Nici împrejurările exacte în care autocarul și camionul s-au ciocnit nu au fost clarificate.