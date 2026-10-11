Accident devastator în Turcia! Un autocar plin cu turiști s-a răsturnat după impactul cu un camion. 11 persoane au murit - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 16:19

Unsprezece persoane au fost ucise și alte 27 rănite în urma unui accident în care au fost implicați un autocar turistic și un camion în Manisa, vestul Turciei. Tragedia s-a produs duminică dimineață, 11 octombrie, pe o autostradă din provincia Manisa. Autocarul transporta pasageri din orașul Bursa către Izmir, când s-a ciocnit cu un camion și s-a răsturnat. Impactul a fost urmat de o mobilizare amplă a echipajelor de intervenție, care au ajuns la fața locului pentru a acorda ajutor victimelor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident grav