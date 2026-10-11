Atac dur al Kremlinului la adresa lui Zelenski! Peskov îl numește „isteric”, iar Medvedev cere înlăturarea lui

Kremlinul lansează un nou atac la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că nu este capabil să ia decizii raționale și că refuză negocierile de pace cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a numit „isteric” pe liderul de la Kiev, duminică, 11 octombrie. Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump le-a cerut ucrainenilor să își aleagă un alt lider, susținând că Zelenski nu dorește să ajungă la un acord pentru încheierea războiului.
Dmitri Peskov îl atacă pe Zelenski: „Este puţin probabil să fie capabil să ia vreo măsură raţională”
Dmitri Peskov a făcut aceste afirmații la televiziunea de stat rusă, unde a comentat situația negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, actualul președinte ucrainean nu ar fi în stare să ia decizii chibzuite, iar acest lucru ar împiedica găsirea unei soluții diplomatice. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a pus astfel lipsa unui acord de pace pe seama liderului de la Kiev, fără să vorbească despre condițiile cerute de Rusia.
„Zelenski este, desigur, isteric şi este puţin probabil să fie capabil să ia vreo măsură raţională", a afirmat Peskov la televiziunea de stat rusă.
Reprezentantul Kremlinului a continuat atacul, susținând că Zelenski ar fi dispus să discute cu Moscova dacă ar putea lua decizii mai bine gândite. Potrivit lui Peskov, dacă liderul ucrainean „ar fi capabil să ia măsuri chibzuite, ar fi acum înclinat spre negocieri de pace" cu Rusia.
Dmitri Medvedev, noi jigniri la adresa președintelui ucrainean
Atacurile au continuat și din partea lui Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului Securității Rusiei, cunoscut pentru declarațiile sale dure la adresa Ucrainei și a liderilor occidentali. Într-un mesaj publicat pe aplicația rusească MAX, acesta a comentat declarațiile recente ale lui Donald Trump și a folosit un limbaj jignitor la adresa președintelui ucrainean. Medvedev a salutat poziția liderului american, care a cerut schimbarea conducerii de la Kiev.
„Trump a fost în sfârşit tranşant: clovnul ăla sângeros vrea doar război şi trebuie să dispară cât mai curând posibil", a scris Medvedev.
Oficialul rus și-a continuat mesajul cu noi insulte la adresa lui Zelenski și a europenilor care sprijină Ucraina. Medvedev a susținut că declarațiile lui Trump nu vor avea, cel mai probabil, consecințe imediate și că liderul ucrainean va continua să primească bani și arme din Europa.
„Ce consecinţe vor exista? Din păcate, cred că niciunele. Nenorocitul de la Kiev va continua să-i 'mulgă' pe europenii degeneraţi până la capăt, sugând sume uriaşe de bani şi arme noi", a declarat el.
Medvedev i-a avertizat și pe cei care consideră că poziția lui Trump ar putea schimba cursul războiului să nu se grăbească să tragă concluzii. Potrivit acestuia, ar trebui „să o ia uşor, pentru că doar băieţii noştri (care luptă în Ucraina), rachetele balistice şi dronele Gheran ne vor apropia de victorie".
Totodată, oficialul rus a susținut că atitudinea președintelui american ar putea avea efecte asupra conducerii de la Kiev. „Regimul de la Kiev a căzut într-o stare de stupoare. În timpul prăbuşirii sale, şobolanii vor înnebuni şi se vor ataca între ei", a afirmat Medvedev, comentând ceea ce a numit o „izbucnire de pacificator" a lui Trump.
Donald Trump cere schimbarea președintelui Ucrainei și critică atacurile asupra rafinăriilor rusești
Declarațiile oficialilor ruși vin după ce Donald Trump a cerut, sâmbătă, 10 octombrie, înlocuirea lui Volodimir Zelenski. Președintele american consideră că Ucraina are nevoie de un alt lider, capabil să negocieze o înțelegere cu Rusia. Trump l-a criticat pe Zelenski atât pentru continuarea războiului, cât și pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, despre care susține că afectează aprovizionarea mondială cu motorină.
Zelenski „vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume", a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe preşedintele ucrainean că „are interesul să se oprească" din atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.
„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte", a declarat Trump, insistând că actualul lider de la Kiev nu ar fi dispus să încheie o înțelegere cu Moscova.
Președintele american a vorbit și despre o convorbire telefonică avută anterior cu Vladimir Putin, în urma căreia a susținut că liderul rus dorește un acord pentru încheierea războiului. Trump a pus din nou responsabilitatea blocării negocierilor pe seama lui Zelenski.
„Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord" cu Rusia, a spus Trump.
„Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord", a mai declarat președintele american.