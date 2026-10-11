Atac dur al Kremlinului la adresa lui Zelenski! Peskov îl numește „isteric”, iar Medvedev cere înlăturarea lui

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 21:24

Kremlinul lansează un nou atac la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că nu este capabil să ia decizii raționale și că refuză negocierile de pace cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a numit „isteric” pe liderul de la Kiev, duminică, 11 octombrie. Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump le-a cerut ucrainenilor să își aleagă un alt lider, susținând că Zelenski nu dorește să ajungă la un acord pentru încheierea războiului.

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