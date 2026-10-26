Alegeri Serbia 2026. Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea: Belgradul se pregătește de schimbarea puterii

Publicat 26 oct. 2026, 08:07 Actualizat 26 oct. 2026, 08:14

Lista Studenților conducea, luni dimineață, alegerile parlamentare din Serbia cu 52,52% din voturile valabil exprimate, în timp ce alianța condusă de Aleksandar Vucic a obținut 40,30%, potrivit rezultatelor preliminare după centralizarea a 92,58% dintre secțiile de votare. Diferența dintre cele două liste este de aproximativ 471.000 de voturi. Vucic și-a recunoscut înfrângerea încă de duminică seară. Scrutinul din 25 octombrie pune, astfel, capăt celor 14 ani de dominație a Partidului Progresist Sârb (SNS).

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