Alegeri Serbia 2026. Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea: Belgradul se pregătește de schimbarea puterii

Lista Studenților conducea, luni dimineață, alegerile parlamentare din Serbia cu 52,52% din voturile valabil exprimate, în timp ce alianța condusă de Aleksandar Vucic a obținut 40,30%, potrivit rezultatelor preliminare după centralizarea a 92,58% dintre secțiile de votare. Diferența dintre cele două liste este de aproximativ 471.000 de voturi. Vucic și-a recunoscut înfrângerea încă de duminică seară. Scrutinul din 25 octombrie pune, astfel, capăt celor 14 ani de dominație a Partidului Progresist Sârb (SNS).
Alegeri în Serbia: Lista Studenților conduce cu peste 12 puncte procentuale
Potrivit celor mai recente date prezentate în această dimineață, Lista Studenților a obținut 52,52% din voturile valabil exprimate, față de 40,30% pentru alianța condusă de Aleksandar Vučić. Datele sunt preliminare și acoperă 92,58% dintre secțiile de votare, transmit Reuters și BBC.
Pe locul al treilea se află formațiunea condusă de Ivica Dačić, cu 2,26% din voturi.
Avansul mișcării studențești s-a consolidat pe parcursul nopții, pe măsură ce au fost centralizate rezultatele din tot mai multe secții. La ora 06:00, aceasta avea 52,06%, în timp ce alianța lui Vučić înregistra 40,60%, după numărarea a 89,56% dintre secții.
Alegeri Serbia/ Profimedia
La ora 05:00, Lista Studenților era creditată cu 51,25%, față de 41,14% pentru tabăra președintelui sârb. La ora 03:00, raportul era de 49,57% la 42,24%, iar la ora 01:00, mișcarea studențească trecuse pe primul loc, cu 46,16%, depășind alianța lui Vučić, care avea 45,46%.
La începutul numărătorii, situația era inversă. La miezul nopții, alianța condusă de președintele sârb avea 46,24%, iar Lista Studenților, 44,94%, după centralizarea a 21,40% dintre secțiile de votare.
Rezultatele rămân provizorii până la publicarea și confirmarea datelor oficiale finale.
Aleksandar Vučić recunoaște înfrângerea: studenții ar putea obține până la 140 de mandate
Aleksandar Vučić a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegerile parlamentare, înainte de publicarea rezultatelor oficiale finale. Liderul sârb a declarat că estimările de care dispune indică o victorie a Listei Studenților, care ar putea obține între 135 și 140 de mandate în Parlamentul cu 250 de locuri.
„Este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista Studenților a câștigat”, a declarat Vučić, potrivit Reuters.
Conform estimărilor prezentate de acesta, tabăra sa ar urma să obțină aproximativ 105 mandate. Dacă proiecțiile se confirmă, mișcarea studențească ar avea o majoritate parlamentară suficientă pentru a susține singură formarea unui guvern, pragul majorității absolute fiind de 126 de mandate.
Rezultatul reprezintă o lovitură politică majoră pentru Partidul Progresist Sârb, care a dominat scena politică a țării în ultimii ani. Totuși, distribuția finală a mandatelor depinde de rezultatele oficiale și de confirmarea acestora.
Cine sunt studenții care au câștigat alegerile din Serbia
Lista Studenților, cunoscută oficial sub denumirea „Studentska lista – Studenti pobeđuju”, s-a format în urma protestelor studențești care au cuprins Serbia după tragedia de la gara din Novi Sad, din noiembrie 2024.
Mișcarea nu s-a construit în jurul unui lider politic tradițional, ci a reunit candidați proveniți din mediul universitar și din societatea civilă. Pe listă se regăsesc profesori universitari, medici, activiști, actori, agricultori și sportivi, iar proiectul electoral a beneficiat și de sprijinul unor formațiuni politice care au ales să nu participe separat la scrutin.
Printre numele cunoscute asociate inițiativei se numără fostul baschetbalist Dejan Bodiroga, precum și actorii Tihomir Stanić și Dragan Jovanović.
Lista este condusă de medicul cardiolog Ilija Srđanović, însă acesta a evitat să se prezinte drept viitorul prim-ministru. Componența viitorului guvern și persoana care îl va conduce rămân, prin urmare, chestiuni de clarificat după scrutin.
Protestele împotriva corupției au schimbat scena politică
Ascensiunea mișcării studențești a început după tragedia din 1 noiembrie 2024, când prăbușirea unei copertine de beton la gara din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane.
Incidentul a declanșat manifestații împotriva corupției, a lipsei de transparență în atribuirea contractelor publice și a modului în care funcționează instituțiile statului.
Protestele, inițiate de studenți, s-au extins ulterior în întreaga țară și au atras sprijinul unor categorii diverse ale societății, inclusiv profesori, medici și agricultori. Printre revendicări s-au numărat asumarea răspunderii pentru tragedie și organizarea alegerilor anticipate.
După aproape doi ani de mobilizare, mișcarea a trecut de la proteste la participarea directă în competiția electorală, devenind principalul rival al taberei conduse de Vučić.
Ce urmează după înfrângerea lui Vucic
Aleksandar Vučić a fost una dintre figurile centrale ale politicii sârbe în ultimul deceniu, ocupând funcția de prim-ministru înainte de a deveni președinte în 2017. Înfrângerea taberei sale în alegerile parlamentare deschide perspectiva unei schimbări majore de guvernare.
Pentru Lista Studenților, principala provocare va fi transformarea mobilizării civice și a promisiunilor privind combaterea corupției în măsuri concrete. Mișcarea va trebui să stabilească structura viitorului executiv și să își definească prioritățile în domenii precum justiția, economia, educația și funcționarea instituțiilor publice.
Rămân importante și întrebările privind politica externă a Serbiei, relațiile cu Uniunea Europeană, Rusia și China, precum și poziția Belgradului în problema Kosovo. Victoria electorală nu clarifică automat direcția pe care o va urma viitorul guvern în aceste dosare.
Prin urmare, scrutinul poate marca sfârșitul dominației parlamentare a SNS, dar amploarea schimbărilor politice și instituționale va depinde de formarea noului guvern și de măsurile pe care acesta le va adopta.