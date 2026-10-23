Adolescentă de 17 ani, acuzată că a otrăvit militari ucraineni la comanda Rusiei. Doi soldați au murit

Poliția națională ucraineană a anunțat vineri arestarea unei adolescente în vârstă de 17 ani, suspectată că ar fi otrăvit militari ucraineni la ordinul Rusiei. Potrivit agenției AFP, doi soldați au murit în urma acestei acțiuni.
Adolescenta trimitea prin poștă stupefiante care conțineau ”doze letale de metadonă”
Potrivit anchetatorilor, tânăra trimitea prin poștă stupefiante care conțineau ”doze letale de metadonă” unor soldați contactați pe Telegram, la instrucțiunile FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei).
Reprezentanții instituției spun că adolescentei ”i-au fost promise cel puțin 5.000 de hrivne pentru aceasta”, adică aproximativ 100 de euro.
Militarii pe care îi contacta erau încurajați să consume aceste substanțe în fața unei camere de filmat.
Doi militari au murit în urma otrăvirii
Doi dintre ei au murit în regiunea Jitomir, la vest de Kiev, potrivit poliției, care afirmă că a împiedicat moartea altor patru soldați.
Arestată în aceeași regiune, tânăra riscă până la 15 ani de închisoare pentru complicitate la ucidere cu premeditare în bandă organizată și trafic de substanțe ilicite.
Ucraina investighează mii de cazuri de colaborare cu Rusia
De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, serviciile ucrainene susțin că au deschis mii de anchete pentru colaborare cu inamicul și anunță periodic arestarea unor persoane suspectate că acționează în beneficiul Rusiei.
În 2023, Kievul a acuzat Moscova că ar fi otrăvit-o pe soția lui Kirilo Budanov, pe atunci șeful serviciului de informații militare ucrainene (GUR), în prezent șeful administrației prezidențiale de la Kiev.