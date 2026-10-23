Adolescentă de 17 ani, acuzată că a otrăvit militari ucraineni la comanda Rusiei. Doi soldați au murit

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 oct. 2026, 14:06

Poliția națională ucraineană a anunțat vineri arestarea unei adolescente în vârstă de 17 ani, suspectată că ar fi otrăvit militari ucraineni la ordinul Rusiei. Potrivit agenției AFP, doi soldați au murit în urma acestei acțiuni.

Distribuie articolul