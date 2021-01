VIDEO | Premierul propus de AUR, discurs ANTIVACCIN în apă, la -6 grade: ”Imunitatea se întreține doar în natură, nu in laborator”

”Este iarnă, afară sunt -6 grade, lângă mine este un lac splendid și am să înot în acest lac pentru că nu îmi este frică, nu îmi este frig pentru că tot ceea ce fac fac prin Dumnezeu și voi comunica cu El prin inima mea.

Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am încredere și credință deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ține de suveranitatea ființei mele, imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Aici este realitatea, aici este informația, nu in laborator. De aceea nu îmi este firg, nu simt frigul, simt puterea, simt ca trăiesc, sunt liber”, spune Georgescu, în timp ce înoată în apa rece.

Călin Georgescu a fost propunerea de premier a partidului AUR.