Acesta a precizat ca nu s-a renuntat la plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate in Romania, insa prin aceasta initiativa de monitorizare isi propune sa rezolve problemele semnalate in piata privind adaosurile comerciale nejustificat de mari pentru produsele romanesti comparativ cu cele din import.

"Am avut o discutie cu retailerii si cu procesatorii. Am stabilit ca in perioada urmatoare sa facem un comitet de monitorizare din care vor face parte trei reprezentanti ai zonei de retail, trei reprezentanti ai procesatorilor, un reprezentant al Consiliului Concurentei si unul din cadrul ministerului, iar grupul va fi coordonat de catre mine. Pentru ca in momentul de fata avem in vigoare pana la finele anului ordonanta privind plafonarea celor doua 21 de categorii de produse, vor fi monitorizate tot, pana la 31 decembrie, prezenta la raft a produselor romanesti, preturile produselor alimentare si adaosul comercial pentru produsele romanesti, cat si pentru cele din import, pe toate categoriile", a precizat Barbu.