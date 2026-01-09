Trei polițiști au fost răniți după ce un bărbat i-a mușcat în timpul unei intervenții. Agresorul a ajuns după gratii

Trei polițiști din Caras Severin au fost mușcați de un agresor.
Un bărbat din Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost reținut după ce a atacat și a mușcat trei polițiști chemați la intervenție în urma unui apel la 112. Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița anunță că acesta este cercetat pentru trei infracțiuni de ultraj, iar procurorii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 8 ianuarie, în jurul orei 22:20, în apartamentul bărbatului. Cei trei agenți ai Poliției Orașului Bocșa se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu când au fost atacați. Bărbatul i-a mușcat pe rând: pe unul dintre polițiști de braț, pe altul de mâini și cot, iar pe al treilea de piciorul stâng.

Toți cei trei agenți au suferit leziuni traumatice care necesită zile de îngrijiri medicale. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații.