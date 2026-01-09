Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 8 ianuarie, în jurul orei 22:20, în apartamentul bărbatului. Cei trei agenți ai Poliției Orașului Bocșa se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu când au fost atacați. Bărbatul i-a mușcat pe rând: pe unul dintre polițiști de braț, pe altul de mâini și cot, iar pe al treilea de piciorul stâng.

Toți cei trei agenți au suferit leziuni traumatice care necesită zile de îngrijiri medicale. Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații.