Tort Diplomat cu fructe confiate. Desertul ideal pentru masa de Revelion

Prajituri de Craciun: Iata un tort delicios si foarte aspectuos. Cu siguranta veti face furori la o masa de sarbatoare: Tort diplomat cu fructe confiate.

Pentru ca ne plac mult torturile cu fructe o sa va prezint o reteta de tort diplomat.

Sunt necesare urmatoarele ingrediente:

– 1 cana de zahar

– 1/2 cana de lapte

– 4 galbenusuri

– 1/2 kg frisca

– semintele de la o pastaie de vanilie (sau esenta, plic de zahar vanilat)

– 4 albusuri spuma

– 30 g gelatina

– 1 pachet de piscoturi de sampanie

– fructe diverse cam ce aveti la indemana eu am folosit portocale, ananas, mandarine si fructe confiate: caise confiate, smochine, stafide, etc.

Mod de preparare Tort diplomat cu fructe confiate

Se bat galbenusurile cu 1/4 cana de zahar bine si apoi se amesteca cu laptele dupa care se pun pe foc pana se ingroasa ca o crema. Se da apoi crema formata la rece. Se bate frisca cu mixerul pana se intareste, eu am folosit frisca lichida dar puteti folosi orice gen. Intre timp se dizolva gelatina in apa calda. Am batut apoi albusurile cu semintele de vanilie si inca 1/4 cana de zahar pana s-au intarit dupa care le amestecam cu frisca.

Apoi am luat o forma cu margini detasabile si am tapetat-o pe fund cu fructe. In crema cu galbenusuri adaugam gelatina dizolvata si amestecam bine apoi o amestecam si cu amestecul de frisca si albusuri si avem grija sa se omogenizeze. Dupa care turnam o parte din cantitate peste fructele din forma, adaugam un alt strat de fructe, inca un strat de crema, apoi inca un strat de fructe si ultimul strat de crema dupa care dam la frigider.

Dupa ce s-a intarit bine compozitia cca. 4 ore scoatem tortul de la frigider si desfacem marginile laterale ale formei. Intr-o tigaie caramelizam zaharul care ne-a mai ramas si inmuiem piscoturile cu varful in zaharul caramelizat, dupa care tapetam cu ele marginile tortului avand grija ca partea caramelizata sa fie in sus. Legam cu o funda si deasupra ornam cu fructele ramase.