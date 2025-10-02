„A invitat toată presa și tot publicul român să se pună la curent cu ceea ce tocmai ne-a prezentat Procurorul General. Sigur, Procurorul General ne prezentase două lucruri de fapt. Unul ilegal, nu trebuia să facă acest lucru, și anume rechizitoriul în întregimea lui, rechizitoriul unor oameni trimiși în judecată, în condițiile în care acesta are caracter nepublic și nu trebuia să ajungă în niciun fel de spațiu public, și separat această prezentare Power Point.

Da, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt cât se poate de simple. În momentul de față, s-a deschis cursa pentru numirea la vârful Parchetelor în primăvara anului anului 2025, iar procurorii care dețin în momentul de față funcțiile nu fac altceva decât să încerce să îl îmbune cât pot de mult pe președintele Nicușor Dan pentru a beneficia astfel de o nouă numire. De altfel, am văzut împreună că Nicușor Dan a și apreciat această acțiune a Procurorului General”, a spus Toni Neacșu, la Realitatea PLUS, într-o intervenție în emsiunea Culisele Statului Paralel.

Fost judecător CSM, despre plângerile AUR împotriva Guvernului: „Sunt legitime și justificate, din punct de vedere juridic”