Fost judecător CSM, despre plângerile AUR împotriva Guvernului: „Sunt legitime și justificate, din punct de vedere juridic”

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Demersul AUR de a depune plângere penală împotriva Guvernului este legitim și justificat din punct de vedere juridic. O spune fostul membru CSM, Toni Neacșu. Judecătorul susține că Guvernul este obligat prin Constituție să organizeze alegeri locale. 

„Demersul, ca atare, al AUR, este și legitim și este și perfect justificat din punct de vedere juridic. Într-adevăr, există în legislație o obligație în sarcina, aș zice, a Guvernului, dar de fapt a funcționarilor din Guvern, începând cu premierul care, între noi fie vorba, reprezintă de fapt Guvernul. Deci există o serie de obligații ca imediat după vacantarea unor posturi din administrația publică locală, să se organizeze alegeri.
 
În mod cert, legea a fost încălcată, este încălcată. Din păcate, politicienii noștri s-au obișnuit să nu răspundă niciun fel în fața legii. De o parte și pentru faptul că noi cetățenii nu facem plângeri împotriva lor”, a declarat fostul judecător CSM, Toni Neacșu.
 
 