„Demersul, ca atare, al AUR, este și legitim și este și perfect justificat din punct de vedere juridic. Într-adevăr, există în legislație o obligație în sarcina, aș zice, a Guvernului, dar de fapt a funcționarilor din Guvern, începând cu premierul care, între noi fie vorba, reprezintă de fapt Guvernul. Deci există o serie de obligații ca imediat după vacantarea unor posturi din administrația publică locală, să se organizeze alegeri.În mod cert, legea a fost încălcată, este încălcată. Din păcate, politicienii noștri s-au obișnuit să nu răspundă niciun fel în fața legii. De o parte și pentru faptul că noi cetățenii nu facem plângeri împotriva lor”, a declarat fostul judecător CSM, Toni Neacșu.