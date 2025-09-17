„Demersul, ca atare, al AUR, este și legitim și este și perfect justificat din punct de vedere juridic.

Într-adevăr, există în legislație o obligație în sarcina, aș zice, a Guvernului,

dar de fapt a funcționarilor din Guvern, începând cu premierul care,

între noi fie vorba, reprezintă de fapt Guvernul.

Deci există o serie de obligații ca imediat după vacantarea unor posturi din administrația publică locală,

să se organizeze alegeri.

În mod cert, legea a fost încălcată, este încălcată.

Din păcate, politicienii noștri s-au obișnuit să nu răspundă niciun fel în fața legii.

De o parte și pentru faptul că noi cetățenii nu facem plângeri împotriva lor”, a declarat fostul judecător CSM, Toni Neacșu.