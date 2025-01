Modelul 1 de ochi

Esti o fire deschisa, care primeste pe toata lumea in viata sa. Preferi sa iti asumi riscul de a fi dezamagit de oameni, decat sa te inchizi. Nu arati lumii fricile si nesigurantele tale si consideri ca aceste probleme trebuie rezolvate in particular, nu in vazul tuturor. Cu toate acestea, iti place sa-i ajuti pe ceilalti, chiar daca tu esti in suferinta. Faptul ca ii ajuti pe ceilalti te ajuta la propria vindecare.

Modelul 2 de ochi

Esti o persoana constiincioasa, gata oricand sa faca o impresie buna. Crezi ca actiunile fac diferenta intre oameni, indiferent cat de mari sau cat de mici sunt aceste actiuni. Nu-ti place sa iti arati in public grijile si supararile pentru ca ti se pare ca sunt mici in comparatie cu ale altora. Iti place sa fii cea mai buna versiune a ta.

Modelul 3 de ochi

Esti genul de persoana care se tortureaza singura din cauza ca nu renunti la trecut. Incerci sa iti gasesti pacea interioara si preferi sa nu le dezvalui celorlalti gandurile tale. Din fericire, esti si foarte rezistent si ai abilitatea de a te ridica de fiecare data cand esti jos.

Modelul 4 de ochi

Esti o persoana careia ii place sa filosofeze. Iti place sa despici firul in patru, sa analizezi totul in profunzime si de multe ori esti pierdut in gandurile tale. Vezi viata ca pe un puzzle si vrei sa-i aranjezi piesele si sa intelegi sensul lucrurilor care ti se intampla in viata.

Modelul 5 de ochi

Esti o persoana misterioasa. Nici tu nu te cunosti prea bine, asa ca n-au rost pretentiile ca altii sa te stie. Esti un amestec de lucruri contradictorii, iti schimbi foarte des starea de spirit. Nu le prea dai celorlalti sansa de a te cunoaste mai bine. Esti genul de persoana care spune putine cuvinte si cu actiuni confuze. Preferi sa analizezi foarte bine persoana pe care o primesti in viata ta.

Modelul 6 de ochi

Esti o persoana sensibila, care observa totul si nu uita nimic. Chiar si cele mai prostesti lucruri te supara si poti trece foarte usor de la lacrimi la ras si invers. Pentru ca nu vrei ca oamenii sa stie ca esti vulnerabil, iti pui o armura de netrecut. Esti foarte abil in a anticipa lucrurile si stii sa contracarezi un posibil atac.

Continuarea Aici