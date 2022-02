Deschiderea centrului de testare gratuită ia o parte din povara care apasă în aceste zile pe spitalele din oraș. În Constanța, se înregistrează o incidență de peste 31 de cazuri la mia de locuitori, una dintre cele mai mari rate de infectare din țară.

"In acest fel, reusim sa facem si o economie de carburant, ambulantele nu mai alearga in tot orasul. (...) Uzura ambulantelor este scazuta in acest fel, plus ca personalul nu mai oboseste alergand dintr-o parte intr-alta a orasului", afirma Ionuț Cealera, managerul Serviciul Județean de Ambulanță (SJA) Constanța.

În tot orașul, din 400 de cabinete medicale de familie, doar 144 realizează testarea gratuită pentru COVID-19.