SURSE: Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului cu Belarus

Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, a fost reținut în urmă cu câteva ore, alături de directorul companiei comerciale Evgheni Poliakov, în dosarul în care sunt cercetate fapte de încălcare a embargoului privind furnizarea de echipamente militare către un stat aflat sub sancțiuni, Belarus, relatează surse citate de Realitatea PLUS.
Potrivit surselor citate, Munteanu va fi propus pentru arestare preventivă după această reținere, pe care au decis-o procurorii DIICOT la capătul unor audieri lungi, care au durat până târziu în noapte.
Până la ora transmiterii acestei știri, nu se cunosc informații legate de modul în care s-a apărat Munteanu în fața acuzațiilor extrem de grave pe care procurorii DIICOT i le aduc vicepreședintelui USR.
Anchetatorii spun că acesta ar fi vrut, împreună cu alți parteneri de afaceri, să ducă un utilaj industrial în Belarus. Utilajul ar fi costat aproximativ 1,7 milioane de euro, acesta putând fi folosit pentru a face echipament militar.
Este de așteptat o poziție din partea USR legată de acest incident în care este implicat un reprezentant al partidului.
Miercuri, reprezentanții formațiunii politice au transmis că, dacă se vor confirma acuzațiile, atunci vor lua măsuri în cauză.
Filmul evenimentelor
12 percheziții au avut loc, miercuri, în București, Ilfov, Bacău și Dâmbovița, opt persoane având calitatea de suspecți fiind audiate la sediul central al DIICOT, într-un dosar legat de transferul către Belarus al unui utilaj suspect, prin încălcarea embargoului impus Minskului. Procurorii susțin că echipamentul, evaluat la 1,8 milioane de euro, putea fi utilizat la producerea de armament și muniție.
Procurorii și mascații i-au percheziționat locuința lui Alexandru Munteanu, iar ulterior l-au condus la audieri la sediul DIICOT.
Ce riscă Alexandru Munteanu
USR a transmis că Alexandru Munteanu deține funcția de vicepreședinte al organizației Dâmbovița și este consilier local la Târgoviște. Formațiunea menționează și faptul că acesta are dublă cetățenie, română și moldovenească.
„Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și VP USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie: română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care i le aduce DIICOT, i se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR. MAE, prin ministra USR, Oana Țoiu, a inițiat legea pentru sancționarea celor care încalcă embargouri - eludarea și încălcarea sancțiunilor internaționale (inclusiv a măsurilor restrictive impuse Federației Ruse) trec de la stadiul de simplă neregulă sau contravenție la cel de infracțiune gravă”, este mesajul transmis miercuri de USR.