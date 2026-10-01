SURSE: Alexandru Munteanu, vicepreședintele USR Dâmbovița, reținut de DIICOT în dosarul încălcării embargoului cu Belarus

Publicat 1 oct. 2026, 08:15 Sursă Realitatea PLUS

Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, a fost reținut în urmă cu câteva ore, alături de directorul companiei comerciale Evgheni Poliakov, în dosarul în care sunt cercetate fapte de încălcare a embargoului privind furnizarea de echipamente militare către un stat aflat sub sancțiuni, Belarus, relatează surse citate de Realitatea PLUS.

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