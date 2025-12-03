Berbec

Nativii Berbec riscă să piardă dacă se lasă conduși de impulsuri și nervi în viața de cuplu. Luna plină din 4 decembrie și Venus retrograd cer răbdare și calm, favorizând soluții treptate pentru armonia relațiilor și echilibrul afectiv.

Taur

În perioada Lunii pline, Taurii pot rata ocazii importante, fără să realizeze cât de mult aveau nevoie de ele. Este momentul să fie atenți la oportunitățile care apar, mai ales dacă își doresc o viață socială mai activă și mai plină de energie.

Gemeni

Energia Lunii pline îi influențează profund pe Gemeni, aducând schimbări în relațiile de cuplu. Unii tind să ascundă adevărul față de parteneri, deși ar fi mai bine să fie deschiși și sinceri în exprimarea dorințelor și nevoilor lor.

Rac

Luna plină amplifică sensibilitatea nativilor Rac, care simt nevoie de afecțiune și recunoaștere din partea celor dragi. Emoțiile ating cote înalte, iar cei mai nemulțumiți pot da vina pe ceilalți pentru lipsa de strălucire în viața lor – ceea ce le poate aduce pierderi emoționale.

Leu

Luna plină din 4 decembrie, în opoziție cu Soarele din Săgetător, aduce nativilor Leu situații contradictorii. Pot apărea probleme de sănătate, pierderi sau câștiguri neașteptate. Zilele următoare vor fi pline de noutăți și vești care le pot schimba planurile.

Fecioară

Nativii Fecioară trebuie să fie diplomați și să gestioneze rapid problemele de comunicare cu familia. Lipsa de răbdare și nervozitatea pot complica situații care necesită tact, așa că este momentul să își tempereze reacțiile.

Balanță

Super Luna Rece aduce și provocări, și beneficii pentru Balanțe. Unele decizii pripite, luate în speranța unor soluții rapide, pot complica situațiile mai mult decât să le simplifice. Este necesară prudență și analiză înainte de orice pas.

Scorpion

Emoțiile Scorpionilor cresc în dragoste, iar pretențiile se intensifică. Luna plină din 19 decembrie cere să dăruiască mai întâi și apoi să ceară. Deciziile greșite luate acum pot influența pe termen lung relațiile și viața alături de cei dragi.

Săgetător

După data de 4 decembrie, Săgetătorii pot primi vești neașteptate care le pot da planurile peste cap. Totuși, dacă oferă iubire și atenție celor dragi, vor reuși să depășească obstacolele și să mențină echilibrul în viața personală.

Capricorn

Capricornii nu sunt surprinși de veștile neplăcute și știu să facă față situațiilor tensionate. În zilele următoare după Luna plină, pot apărea momente dificile, dar sprijinul familiei le va aduce siguranță și protecție emoțională.

Vărsător

Luna plină din Gemeni evidențiază aspectele neclare în relațiile de dragoste ale Vărsătorilor. Este nevoie de compromis și dăruire pentru a rezolva situații tensionate, mai ales atunci când partenerul solicită mai mult decât pot oferi.

Pești

Nativii Pești resimt tensiune și stres până rezolvă problemele de la serviciu. Luna plină le aduce vești bune atât la muncă, cât și acasă, iar satisfacția cea mai mare va fi finalizarea unui proiect dificil, aducându-le sentimentul de împlinire.