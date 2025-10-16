PLUS
Supă-cremă de gutui. O mâncare de sezon. Parfumată, plină de savoare, dar și extrem de benefică pentru sănătate

Este un preparat exclusivist. Are o araomă aparte și o savoare ce te va captiva. Iată cum poți prepara această supă-cremă, plină de nutrienți și vitamine.

Supă cremă de gutui – Ingrediente (pentru 4 porții)

  • 3 gutui mari, bine coapte
  • 1 ceapă albă medie
  • 1 morcov
  • 1 cartof mediu (pentru cremozitate)
  • 1 lingură unt (sau ulei de măsline, pentru varianta de post)
  • 800 ml supă de legume (sau apă fierbinte, dar supa adaugă profunzime)
  • 100 ml smântână lichidă pentru gătit (sau lapte de cocos, pentru varianta de post)
  • sare și piper alb, după gust
  • un vârf de cuțit de scorțișoară (opțional, pentru un plus aromatic)
  • 1 linguriță miere (opțional, doar dacă supa e servită într-o variantă mai dulce)
  • zeama de la ½ lămâie (pentru echilibrarea gustului).

Aceste fructe de sezon sunt cele mai benefice în cazul diabeticilor. Mențin glicemia în limite normale, conform diabetologilor

Mod de preparare

Mai întâi vei pregăti gutuile. Spală-le bine, frecându-le coaja de puf. Taie-le în sferturi, îndepărtează semințele și cotoarele, apoi taie pulpa în cuburi medii.

Nu este nevoie să le cureți de coajă. Aceasta adaugă o notă ușor florală și o culoare galben-aurie frumoasă supe.

Într-o cratiță mare, topește untul sau încinge uleiul de măsline. Adaugă ceapa tocată mărunt și morcovul tăiat rondele subțiri. Călește totul la foc mic 5-6 minute, până devin moi și ușor dulci.

Pune în cratiță cuburile de gutuie și cartoful tăiat cubulețe. Amestecă bine, lasă 2-3 minute pe foc, apoi toarnă supa fierbinte de legume.

Acoperă cratița parțial și lasă supa să fiarbă 25-30 de minute, până când toate ingredientele sunt foarte moi, iar gutuile s-au frăgezit complet.

Cu un blender vertical, pasează totul până obții o cremă fină. Adaugă smântâna lichidă, sau laptele de cocos, și potrivește gustul cu sare, piper alb și zeamă de lămâie. Dacă dorești o notă exotică, poți adăuga un vârf de scorțișoară.

Condimentul care previne formarea mucegaiului pe murături. Ce trebuie să știe toate gospodinele

Percheziții de amploare la Spitalul Militar Central din București. Este vizată chiar directoarea unității, prima femeie GENERAL din sistemul medical
Percheziții de amploare la Spitalul Militar Central din București. Este vizată chiar directoarea unității, prima femeie GENERAL din sistemul medical
Procurorii DNA au descins joi la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”, într-un dosar de corupție cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de lei. Printre persoanele vizate se află generalul cu trei stele Florentina Ioniță, comandant al instituției medicale, potrivit Realitatea Plus. Ioniță este prima femeie general din sistemul medical militar. 
Un nou portal energetic pe 22 octombrie 2025. Câteva zodii vor simți din plin energia tranformatoare
Un nou portal energetic pe 22 octombrie 2025. Câteva zodii vor simți din plin energia tranformatoare
Pe 22 octombrie se deschide un nou portal energetic. Este o zi a transformării interioare, a clarității și a eliberării. Află ce înseamnă această vibrație magică și care zodiile ce o vor simți cel mai intens.
ANM: Cod galben de ceață. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență maximă
ANM: Cod galben de ceață. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență maximă
Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări nowcasting cod galben de ceață. 
Sărbătoare 6 februarie
Sărbătoarea zilei, 16 octombrie 2025. Un mare sfânt este cinstit, astăzi, de creștinătate. Cruce neagră în calendar
Pe data de 16 octombrie a fecărui an se face pomenirea Sfântului Mucenic Longhin Sutasul a facut parte din armata condusa de Pontiu Pilat. El a fost cel care a avut in comanda paza Crucii la Rastignirea Domnului si paza Sfantului Mormant.
Aceste fructe de sezon sunt cele mai benefice în cazul diabeticilor. Mențin glicemia în limite normale, conform diabetologilor
Aceste fructe de sezon sunt cele mai benefice în cazul diabeticilor. Mențin glicemia în limite normale, conform diabetologilor
Gutuile sunt unele dintre cele mai benefice fructe pentru diabet. Ce spune doctorul diabetolog și de ce recomandă consumul acestor fructe de sezon, dar și ce alte beneficii au aceste fructe parfumate?
