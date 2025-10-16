3 gutui mari, bine coapte

1 ceapă albă medie

1 morcov

1 cartof mediu (pentru cremozitate)

1 lingură unt (sau ulei de măsline, pentru varianta de post)

800 ml supă de legume (sau apă fierbinte, dar supa adaugă profunzime)

100 ml smântână lichidă pentru gătit (sau lapte de cocos, pentru varianta de post)

sare și piper alb, după gust

un vârf de cuțit de scorțișoară (opțional, pentru un plus aromatic)

1 linguriță miere (opțional, doar dacă supa e servită într-o variantă mai dulce)

zeama de la ½ lămâie (pentru echilibrarea gustului).

Mod de preparare

Mai întâi vei pregăti gutuile. Spală-le bine, frecându-le coaja de puf. Taie-le în sferturi, îndepărtează semințele și cotoarele, apoi taie pulpa în cuburi medii.

Nu este nevoie să le cureți de coajă. Aceasta adaugă o notă ușor florală și o culoare galben-aurie frumoasă supe.

Într-o cratiță mare, topește untul sau încinge uleiul de măsline. Adaugă ceapa tocată mărunt și morcovul tăiat rondele subțiri. Călește totul la foc mic 5-6 minute, până devin moi și ușor dulci.

Pune în cratiță cuburile de gutuie și cartoful tăiat cubulețe. Amestecă bine, lasă 2-3 minute pe foc, apoi toarnă supa fierbinte de legume.

Acoperă cratița parțial și lasă supa să fiarbă 25-30 de minute, până când toate ingredientele sunt foarte moi, iar gutuile s-au frăgezit complet.

Cu un blender vertical, pasează totul până obții o cremă fină. Adaugă smântâna lichidă, sau laptele de cocos, și potrivește gustul cu sare, piper alb și zeamă de lămâie. Dacă dorești o notă exotică, poți adăuga un vârf de scorțișoară.