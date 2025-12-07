Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Săptămâna începe cu energie mare pentru proiectele personale. Marți și miercuri sunt zilele perfecte pentru a lua inițiative în carieră.

Atenție la comunicare în weekend – evită discuțiile contradictorii cu familia. Financiar, o oportunitate neașteptată poate apărea joi.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

O săptămână excelentă pentru relații și parteneriate. Venus îți favorizează viața sentimentală, iar cele single pot întâlni pe cineva special.

La serviciu, persistența ta va fi recompensată. Sâmbătă este ideală pentru investiții sau cumpărături importante pentru casă.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este punctul tău forte în această săptămână. Propunerile și ideile tale vor fi bine primite. Însă atenție la dispersarea energiei – concentrează-te pe un singur proiect important.

Duminică aduce vești bune legate de un prieten din străinătate.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Familie și casa sunt în centrul atenției tale. Este momentul perfect pentru renovări sau pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi.

La serviciu, o situație delicată necesită tact și diplomație. Joi poate aduce o surpriză financiară plăcută.

Leu (23 iulie – 22 august)

Creativitatea și carisma ta strălucesc în această săptămână. Ești în centrul atenției și știi să profiți de acest lucru.

O colaborare artistică sau un hobby poate deveni ceva mai mult. Weekend-ul este perfect pentru distracție și socializare.

Fecioara (23 august – 22 septembrie)

Cu Soarele în zodia ta, energia este la maximum. Este timpul să-ți celebrezi realizările și să planifici următoarea etapă.

Sănătatea necesită atenție – nu neglija odihna. O oportunitate profesională importantă se conturează spre sfârșitul săptămânii.

Balanța (23 septembrie – 22 octombrie)

Relațiile și echilibrul sunt teme centrale. O decizie importantă în viața personală se apropie. Colaborările profesionale sunt favorizate, mai ales cele care implică creativitate

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intensitate și transformare marchează această săptămână. Un secret poate ieși la iveală, aducând claritate într-o situație confuză.

Financiar, atenție la cheltuielile impulsive. Pasiunea domină viața sentimentală – fie pozitiv, fie creând tensiuni.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Dorința de aventură și cunoaștere este mare. O călătorie sau un curs nou pot schimba perspectiva asupra vieții.

Optimismul tău este contagios și atrage oportunități. Atenție la promisiunile pe care le faci – asigură-te că le poți respecta.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ambiția și determinarea te conduc către succes. Un proiect de lungă durată începe să dea roade. Relațiile cu superiorii sunt favorizate.

Weekend-ul este ideal pentru planificare și organizare. O investiție pe termen lung se dovedește înțeleaptă.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Inovația și originalitatea sunt punctele tale forte. O idee neconvențională poate aduce recunoaștere.

Prietenii joacă un rol important – nu ezita să ceri ajutor când ai nevoie. Tehnologia îți poate aduce o oportunitate neașteptată.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Intuiția și sensibilitatea te ghidează către alegeri corecte. Arta, muzica sau spiritualitatea aduc liniște sufletească.

O situație din trecut se clarifică, aducând pace interioară. Atenție la tendința de a te izola – conectează-te cu oamenii dragi.

