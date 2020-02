„Statutul special” al profesorilor, atacat la CCR de Avocatul Poporului: Încalcă dreptul la apărare al elevilor

Avocatul Poporului a anunțat marți că a depus o obiecție de neconstituționalitate în legătură cu două articole din această lege, susținând că ea încalcă principiul securității raporturilor juridice și că este afectat grav dreptul la apărare al elevilor. Avocatul Poporului a depus, luni, o obiecție de neconstituționalitate, potrivit unui comunicat de presă.

Curtea Constituțională va discuta sesizarea Avocatului Poporului pe 18 martie, dată când va dezbate și sesizarea formulată de senatori USR și PNL. Termenul este menționat într-o adresă prin care CCR îi cere președintelui Senatului un punct de vedere cu privire la acest dosar, potrivit Edupedu.ro.

USR și PNL au atacat, săptămâna trecută, această lege la CCR.

“Legea privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”, care atribuie profesorilor statut de autoritate publică, a fost votată de Senat (cameră decizională) la începutul lunii februarie.

“Nu putem accepta că profesorul este un milițian care își impune cu forța opinia în școală. Școala este despre educație, nu despre instrucție, iar respectul pe care inițiatorii legii clamează că îl impun astfel nu se obține, în fapt, nici cu forța și nici cu frica. (...) În spiritul legii adoptate, elevul sau părintele nu se mai bucură de ‘prezumția de nevinovăție’, ei trebuind să-și dovedească ‘nevinovăția’, ceea ce este contrar principiilor dreptului național și european. Prezenta lege este o fortare a echilibrului între elevi-parinți pe deoparte și profesori pe de altă parte în cadrul actului educațional și transformarea profesorului într-un agent constatator”, potrivit senatorului USR Vlad Alexandrescu.

Ce reproșează Avocatul Poporului

„În opinia Avocatului Poporului, actul normativ încalcă principiul securității raporturilor juridice, prin faptul că devine lipsit de claritate și de previzibilitate, întrucât, pe de o parte, atribuie activității didactice caracterul unei activități desfășurate în regim de putere publică, iar, pe de altă parte, creează o neclaritate în ceea ce privește statutul funcțiilor didactice în general. (...) Un alt motiv de neconstituționalitate îl reprezintă afectarea gravă a dreptului la apărare al elevilor. Avocatul Poporului apreciază drept nerezonabilă ipoteza în care elevului i se creează, în fapt, o situație cu mult mai grea decât aceea de care ar beneficia într-un proces penal, prin încălcarea evidentă a unor garanții fundamentale ale dreptului la apărare, garanții recunoscute la nivel constituțional și internațional. În opinia Avocatului Poporului, prezumția de nevinovăție a elevului ar trebui să primeze în raport cu prezumția de veridicitate a faptelor sesizate în scris de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control” , scrie Avocatul Poporului. Întreaga motivație se regăsește AICI

Ce prevede Legea pentru acordarea statutului de autoritate publică profesorilor

Senatul a adoptat pe 3 februarie proiectul de “Lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu”. Proiectul a fost iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae la cererea sindicatelor FSLI conduse de Simion Hăncescu. Proiectul a fost inițiat în 2016 pentru a conferi cadrelor didactice o protecție juridică în fața agresiunilor din partea elevilor sau părinților, se spune în motivația actului.

Potrivit noii legi, agresorii cadrelor didactice riscă pededepse mai mari cu o treime, în cazul violenței fizice sau verbale, prevede noua lege. Dacă în prezent cel care amenință un profesor poate primi până la un an de închisoare, în baza noii legi pedeapsa ajunge la un an și patru luni, potrivit documentului. Pe de altă parte, și profesorii vor avea de respectat mult mai multe reguli ca până acum. Toate cadrele didactice vor trebui sa lucreze pana la 8 ore pe zi, dar NU vor mai avea voie sa faca meditatii. De asemenea, vor intocmi si rapoarte catre superiorii lor, catre directori si inspectori scolari. Totodată, functionarii publici sunt sanctionati mai aspru pentru faptele lor, iar acelasi lucru se va intampla si in cazul profesorilor.