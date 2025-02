"Am semnat astăzi protocolul de predare a Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 (CF2) din București către Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila". Consider că această instituție de profil poate administra mult mai eficient această unitate spitalicească. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu are ca specific acest tip de activitate în domeniul medical, ceea ce, în timp, a dus la subfinanțarea Spitalului CF2", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a subliniat că Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 este unul cu profil clinic și are în portofoliu toată gama de specializări medicale, fiind firesc să fie administrat de instituții care au experiență în acest domeniu.

"Sunt convins că acest transfer semnat astăzi va propulsa CF2 în topul spitalelor bucureștene", a adăugat șeful de la Transporturi.

Din partea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila", protocolul a fost semnat de rectorul instituției, profesorul universitar doctor, Viorel Jinga.

"Acesta sper să fie un prim pas pentru transferul altor spitale care sunt în patrimoniul MTI și un exemplu de bune practici pentru creșterea performanțelor acestor unități medicale", a transmis Sorin Grindeanu.