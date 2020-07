Spitalele Covid-19 vor primi fonduri europene de peste 205 milioane de lei. Află care sunt beneficiarii finanțărilor

Beneficiarii finanţărilor sunt Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea (40,1 milioane de lei), Institutul Clinic Fundeni (24,3 milioane de lei), Spitalul Clinic Municipal Filantropia din municipiul Craiova (48,1 milioane de lei), Municipiul Carei (2,3 milioane de lei), Municipiul Bistriţa (870.000 lei), judeţul Giurgiu (4,3 milioane de lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (13,3 milioane de lei), judeţul Cluj (12,2 milioane de lei), Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova (48,2 milioane de lei), Serviciul de Protecţie şi Pază - U.M 0149 Bucureşti (10,2 milioane de lei). Dintre proiectele semnate, opt sunt de tip A (proiecte de investiţii pentru unităţile sanitare publice) şi două sunt de tip C (investiţii pentru direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului), a precizat MFE, într-un comunicat.

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a anunțat că instituția pe care o conduce va continua să evalueze rapid şi celelalte proiecte depuse pentru ca fondurile europene să finanţeze cât mai repede unităţile sanitare.

Până în prezent, au fost depuse spre evaluare 51 cereri de finanţare, de 164,2 milioane de euro. Dintre acestea, 41 sunt proiecte de tip A, în valoare de 155,4 milioane de euro, prin care 50 de unităţi sanitare publice sunt dotate cu echipamente medicale/echipamente de protecţie, iar zece sunt proiecte de tip C, cu o valoare de 8,8 milioane de euro, prin care direcţiile generale de asistenţă socială sunt dotate cu echipamente de protecţie.



”Alte 125 cereri de finanţare sunt în curs de completare în sistemul informatic MySMIS. Proiectele sunt evaluate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii. Apelul de proiecte este deschis până la data de 30 septembrie 2020 şi este adresat următoarelor categorii de beneficiari: unităţi sanitare publice pentru care Ministerul Sănătăţii stabileşte necesitatea dotării, Ministerul Sănătăţii/ alte autorităţi publice centrale şi autorităţi publice locale, sau unităţi aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pentru achiziţii necesare gestionării crizei de sănătate publică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, se precizează în comunicat.

Valoarea totală a fondurilor disponibile în cadrul apelului ”Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” se ridică la 350 milioane de euro.