Există multe lucruri pe care pe poți face pentru a minimiza riscurile statului la birou asupra sănătății, cum ar fi îmbunătățirea posturii și amenajarea corespunzătoare a spațiului de lucru. Îți dăm, în acest articol, și alte idei despre cum poți avea grijă de sănătatea ta.

Îmbunătățirea posturii corpului

În cazul în care petreci în fața computerului perioade lungi de timp, trebuie să fii atent la postură:

brațele trebuie să fie apropiate de corp;

umerii trebuie să fie relaxați;

coloana vertebrală trebuie menținută dreaptă;

picioarele trebuie să se afle pe podea.

pentru a preveni oboseala musculară, se recomandă o pauză de câteva minute și mișcare la fiecare oră.

Există și alte măsuri pe care le poți lua, dacă petreci foarte multă vreme în fața calculatorului:

învață să te ridici de pe scaun sau să ridici greutăți în mod corect: păstrează spatele drept, nu ridica greutăți prea mari pentru tine, asigură distribuirea greutății în mod egal, adoptă o poziție stabilă, evită să răsucești spatele în timp ce te ridici, ține greutatea aproape de talie.

ridică-te de pe scaun la fiecare oră petrecută în fața computerului și fă o scurtă plimbare. Un bun exercițiu pentru ochii obosiți este acela de a privi clădirile foarte îndepărtate. Simpla plimbare de colo până colo oferă spatelui posibilitatea de a se detensiona.

în multe cazuri, cel mai bun mod de a trata durerile de spate este acela de a te menține activ. Apelează la medicamente împotriva durerii numai atunci când durerea este foarte puternică sau se manifestă perioade îndelungate.

starea de spirit este un element important, chiar și atunci când ești foarte ocupat. Anxietatea nu ajută la menținerea unui tonus bun.

cu cât te miști mai puțin, cu atât spatele și articulațiile vor fi mai dureroase.

fă o plimbare la sfârșitul zilei. După o zi petrecută pe scaun în fața computerului evită să te duci acasă pentru a sta pe canapea. Stai cât mai mult în picioare, mergi sau practică un sport (este indicat chiar statul cu fața în jos, pentru a oferi coloanei vertebrale o schimbare de poziție).

investește într-un scaun bun. Înălțimea scaunului de birou trebuie ajustată astfel încât picioarele să rămână pe podea, iar coapsele să fie paralele cu podeaua.

dacă durerea persistă mai mult de 6 săptămâni, este recomandat să consulți un medic specialist.

sursa: Libertatea pentru Femei