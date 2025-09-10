Cum putem avea un somn odihnitor în fiecare noapte

O doctorița a explicat că este important să detensionăm oasele înainte de culcare, pentru a ne ajuta corpul să se relaxeze cât mai rapid.

„Întâi trebuie să îți îndoi ușor picioarele și să ții o pernă între genunchi, pentru a-ți ajuta spatele să stea drept”, a explicat doctorița într-o postare făcută pe Instagram. „Apoi, trebuie să poziționezi brațul care se află sub tine ca și când te-ai îmbrățișa. Acest lucru va menține coloana dreaptă”, spune experta.

Somnul este foarte important pentru sănătate

De asemenea, specialista mai spune că cel mai bine este să încercăm să dormim pe partea stângă, pentru a nu avea probleme cu stomacul atunci când ne trezim a doua zi dimineață. Desigur, există și unele metode deja mult mai cunoscute, care să ne ajute să adormim mai ușor.

Mai precis, este vorba despre faptul că nu trebuie să folosim telefonul sau calculatorul înainte de culcare, dormitorul trebuie să aibă o temperatură cât mai plăcută, iar cafeaua trebuie evitată la ore târzii.

