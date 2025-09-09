Cum să-ți îmbunătățești memoria

O recenzie din 2021 a studiilor a arătat că o dietă bogată în grăsimi saturate și zaharuri adăugate poate afecta funcționarea hipocampusului, o parte a creierului asociată cu memoria.

Un alt studiu realizat pe adulți cu vârste între 50 și 64 de ani a descoperit că doar 10 zile de dietă bogată în zaharuri adăugate au avut un impact negativ asupra capacității de reamintire a memoriei. Uleiul de pește este bogat în acizii grași omega-3 eicosapentaenoic (EPA) și docosahexaenoic (DHA). Acești acizi grași sunt importanți pentru sănătatea generală și pot îmbunătăți funcția cognitivă.

Consumul de suplimente cu ulei de pește este asociat cu un risc mai scăzut de dezvoltare a demenței la persoanele în vârstă.

Atât DHA, cât și EPA sunt esențiale pentru sănătatea și funcționarea creierului și ajută la reducerea inflamației din corp, care a fost legată de declinul cognitiv. Potrivit unui studiu din 2025, obezitatea este asociată cu probleme de memorie. De asemenea, mai este legată de boala Alzheimer, spun cei de la Healthline.com.

Un studiu din 2021 a descoperit că meditația poate crește materia cenușie din creier, care este legată de memorie. Pe măsură ce îmbătrânești, materia cenușie scade, afectând negativ memoria și funcțiile cognitive.

Un alt studiu din 2021, realizat pe studenți universitari, a arătat că meditația a îmbunătățit memoria pe termen scurt, funcția cognitivă, starea generală de bine.

Exerciții de îmbunătățire a memoriei

Somnul joacă un rol important în consolidarea memoriei. Un proces prin care amintirile pe termen scurt sunt întărite și transformate în amintiri de lungă durată.

Lipsa somnului poate afecta negativ memoria și performanța cognitivă. De asemenea, poate influența negativ memoria pe termen lung și controlul cognitiv.

Este recomandat ca adulții să doarmă cel puțin 7 ore pe noapte. Mindfulness este o stare mentală în care o persoană se concentrează asupra situației sale prezente. Menționează în același timp conștientizarea mediului înconjurător și a propriilor sentimente, arată cei de la Helpguide.org.

Mindfulness este asociată cu reducerea interferențelor în memoria de lucru. Poate ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea învățării și memoriei verbale.

Un review din 2022 asupra mai multor studii a constatat că jocurile serioase pot îmbunătăți memoria verbală, nonverbală și memoria de lucru la adulții în vârstă cu deficiențe cognitive ușoare. Totuși, acest review nu a inclus un număr mare de studii, fiind necesare cercetări suplimentare de înaltă calitate.

Poți lua în considerare jocuri precum cuvinte încrucișate, sudoku și Tetris.

Studiile au arătat că curcumina reduce deteriorarea oxidativă și inflamația în creier și scade, de asemenea, cantitatea de plăci amiloide. Aceste plăci se acumulează pe neuroni și cauzează moartea celulelor și țesuturilor, ceea ce duce la pierderea memoriei.

Deși sunt necesare mai multe studii pe oameni pentru a confirma efectele curcuminei asupra memoriei, unele cercetări sugerează că aceasta poate fi eficientă în stimularea memoriei și prevenirea declinului cognitiv.