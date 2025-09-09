Hipertensiunea arterială este una dintre principalele cauze ale bolilor de inimă, care reprezintă prima cauză de deces atât la bărbați, cât și la femei în SUA. Iar cercetările arată că hipertensiunea poate duce la deteriorarea vaselor mici de sânge din creier, care este legată de declinul cognitiv.

„Există o oportunitate de sănătate preventivă enormă în tratarea hipertensiunii mai devreme”, spune Dr. Jordana Cohen, nefrolog și specialist în hipertensiune la Universitatea din Pennsylvania. Ea spune că milioane de adulți din SUA ar putea beneficia de medicamente și schimbări ale stilului de viață.

„Dacă o depistați la timp și o tratați la timp, vă puteți bucura de o speranță de viață sănătoasă mult mai mare”, spune Cohen, menționând un risc redus de atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, leziuni renale și demență.

Noile orientări subliniază sfaturile vechi de zeci de ani cu privire la beneficiile unei diete sărace în sodiu, care poate fi dificil de urmat, având în vedere că mai mult de jumătate din caloriile consumate în SUA provin din alimente ultraprocesate, care tind să fie bogate în sare.

Recomandări

Pentru persoanele cu tensiune arterială sistolică (cifra superioară) de 130, recomandarea este să înceapă cu aceste modificări legate de dietă și stil de viață, apoi să treacă la medicație dacă tensiunea arterială nu se îmbunătățește.

Pentru persoanele care ating intervalul riscant al unei tensiuni arteriale sistolice de 140 sau mai mare, care este considerată hipertensiune arterială în stadiul 2, dovezile arată că începerea tratamentului cu medicamente pentru hipertensiune arterială este benefică.

„Pentru toate persoanele cu o tensiune arterială de peste 140/90 mm Hg, recomandăm începerea cu două medicamente”, a declarat pentru NPR Dr. Dan Jones, președintele comitetului de redactare a ghidului de la Asociația Inimii. Cercetările arată că un singur medicament nu este adesea suficient pentru a reduce tensiunea arterială la nivelul optim, spune el.

Jones spune că, chiar și atunci când oamenii sunt conștienți de faptul că suferă de hipertensiune arterială, mai mult de jumătate nu reușesc să o reducă la nivelul normal, care este de 120/80 mm Hg sau mai mic. Unele dintre provocări includ efectele secundare ale medicamentelor și diferențele individuale în ceea ce privește eficiența medicației, precum și refuzul unor persoane de a lua medicamente. În plus, unele persoane se luptă cu obstacolele de zi cu zi legate de schimbarea stilului de viață. Jones subliniază faptul că furnizorii de asistență medicală utilizează, de asemenea, un calculator de risc pentru a estima riscul individual de boli de inimă al unei persoane, ca parte a unui plan de tratament.

