„Eu am avut un accident pentru ca era acoperit de o pancarta publicitara un semn de cedeaza trecerea si nu se vedea. Am facut zob masina”, a declarat, pentru Realitatea PLUS, un șofer care a avut de suferit din cauza semnelor de circulație acoperite de copaci din București.

Marile orașe sunt împânzite de situații de acest fel. Acoperite de vegetație sau reclame, semnele de circulație și semafoarele devin un real risc pentru siguranță.

Bucurestenii se confruntă, zi de zi, pe bulevardele principale, dar și pe străzile lăturalnice, cu problema indicatoarelor de circulatie care nu sunt vizibile.

„Indicatoarele acoperite sunt o problemă foarte mare, aici nu trece nimeni niciodată să taie copacii uscati, care sunt un pericol in caz de vant foarte mare”, spune un bucureștean.

„A plouat mult si au crescut crengile mai rapid. Am vazut si eu multe situatii cand sunt mascate de frunze”, a declarat un alt bucureștean.

Doar în prima jumătate a anului, polițiștii din București au găsit zeci de nereguli.

„S-a constatat ca, in mai multe zone din municipiul Bucuresti, indicatoarele sau semafoarele sunt obturate de vegetatie, context in care au fost transmise 20 de informari Administrației drumurilor publice pentru remedierea deficiențelor”, potrivit lui Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere București.

Contactați de Realitatea PLUS, reprezentanții Primăriei Capitalei susțin că Administrația Străzilor lucrează la refacerea semnalizării rutiere... „în funcție de stocul existent”.