Guvernul a aprobat un stimulent financiar pentru personalul medical care intră în contact cu pacienţi cu coronavirus

Pe ordinea de zi a ședinței de luni a Executivului s-a aflat ordonanța de urgență care acordă un „stimulent de risc” pentru medici și personal medical implicati direct in tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19:

Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional „Capital Uman”, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul Programului și respectiv a Ghidurilor Solicitantului, a unui stimulent de risc aplicat salariului existent pentru medici și personal medical implicati direct in tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19 precum și decontarea echipamentelor și materialelor de protecție pentru lucrătorii de sănătate implicați direct în tratamentul COVID-19”.

Ministrul Fondurilor Europene:

"O prima categorie este pentru domeniul sanatatii. Am avut o discutie cu domnul ministru al Sanatatii pentru echipamente medicale, ehipamente de protectie si spitalele modulare. Fac un apel pe aceasta cale la cei care sunt implicati in procesul de achizitie a echipamentelor medicale: se pot achizitiona de catre atoritatile sanitare, urmand ca procesul de decontare din fonduri europene sa se deruleze ulterior. Cei implicati in tratamentul bolnavilor sa nu aiba retineri, pentru ca vom deconta la timp aceste cheltuieli. La propunerea noastra de modificare a regulamentului european, nu avem cofinantare la partea de echipamente mediale, ceea ce inseamna ca se deconteaza integral.

Am inclus in pachet si stimulentul de risc medical. Beneficiarii sunt nu numai medicii, ci tot personalul implicat in tratarea bolnavilor. Am renuntat la contributiile sociale si a ramas doar partea de impoziv pe venit.

O alta masura care va fi decontata din fonduri europene este partea de asistenti sociali. Avem o tinta de 100.000 de persoane varstnice care sa fie sprijinite in aceasta perioada prin servicii la domiciu oferite e 1000 de asistenti sociali.

Avem si un numar de 170.000 de pachete de igiena corporala destinate celor aflati in carantina si copiilor de la casele de copii si persoanelor varstnice din caminele de batrani.

O ultima componenta este pe partea de somaj tehnic, unde propunem decontarea din fonduri europene a unei sume de 300 de milioane de euro", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, la începutul şedinţei de guvern.