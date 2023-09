Cântărețul Randi a avut o reacție dură la adresa celor spuse de Bianca Drăgușanu. Solistul a postat, la rândul lui, un mesaj în secțiunea de InstaStory, luând în derâdere comentariul controversat al celebrei Bia.

„<<Un bărbat sărac e un bărbat prost>> Bianca Drăgușanu. Vomit!”, a scris Randi, pe InstaStory.

Diva, însă nu l-a iertat și, în replică, a dezlănțuit un scandal de proporții în mediul on-line, care a devenit viral în doar câteva momente.

„Eu îmi asum ce spun! Sunt curioasă cui îi plac bărbații proști și saraci? Curiozitatea mea cea mai mare este: ție ce fel de bărbați îți plac, de te-ai trezit așa supi astăzi? Ce fel de bărbați îți plac ție, iapa lui Zoro?

Uite, îți dau dreptate: bărbații săraci au facut istorie, dar ăia și deștepți. Poate vrei tu să faci istorie nu? Cu ce? Cu o ceartă cu mine? Hai să ne certăm arunci, s-ar putea să-ți placă alt gen de bărbați decât cei care-mi plac mie. În nici un caz ăia proști și săraci, știi ce zic!

Ratații pe care îl atragi, în funcție de zodie. Ce se întâmplă când astrele se ceartă cu legea atracției

Eu sunt un om argumentat și asumat, când fac o afirmație. Noi, femeile, vorbim multe și bune, dar niciodată prost. Să-mi spuneti și mie câți bărbați săraci și proști au făcut istorie că eu nu știu nici unul. A, bărbații săraci și deștepți, și curajoși, da!

Dar, cred că nici unul dintre ei nu era supi și nu-l durea burtica și nu vroia să se certe cu o femeie ca mine. Nici măcar nu cred că ai putea să te cerți cu o femeie ca mine, ar trebui să-ți găsești una de nivelul tău. Ce isterie, s-au trezit iepele lui Zoro să mă comenteze pe mine că am zis că nu-mi plac bărbații proști și săraci!”

Drăgușanu și-a continuat tirada în mediul on-line, declanșând un atac direct la bărbăția lui Randi.

„Păi, voi vă credeți deștepți că mă jigniți pe mine? Auzi, plastic și-mi dați mie exemple, fiți voi niște exemple! Care-i problema voastră ce-mi place mie? Dacă mă jigniți pe mine înseamnă ca sunteți deștepți? Mi se rupe! Sunteți tot iepele lui Zoro!

Toate femeile au fost de acord cu mine și iepele lui Zoro la menstruație , bărbații astia care nici măcar fatălăi nu sunt, bărbații cărora le plac bărbații, dar nu am nici o problemă nici cu asta, s-au trezit să mă critice pe mine! Mare isterie, ho nebunilor!

Ce bărbați va plac vouă, că femeile oricum nu vă mai plac! Și știu tot mai mulți care se dau bărbați, dar de fapt le plac bărbații. Nu judec alegerile nimănui! Sunteți niște penibili, nu sunteți bărbaț, sunteți niște oameni cu profile ascunse care fac gălăgie. Păi, deșteptii nu fac gălăgie! Mă cam doare undeva de părerea voastră!”, a fost mesajul dur transmis de Bianca Drăgușanu, într-un InstaStory, la adresa lui Randi.

5 sporturi la care să-ți duci copilul pentru a-i dezvolta creșterea în înălțime

Bianca Drăgușanu a făcut săptămâna trecută declarații controversate și a spus care sunt pretențiile sale când vine vorba despre bărbatul pe care îl are lângă ea.

Vedeta a spus că nici nu vrea să audă de un partener care nu i-ar putea oferi ceea ce își dorește.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru… Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a spus vedeta.

Cătălin Botezatu critică dur trendul Barbie: „După ce că unele erați horror oricum, vă mai faceți și roz”