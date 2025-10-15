Sfantul Mucenic Luchian s-a nascut din parinti nobili, in cetatea Samosata (Siria). Ramas orfan la varsta de 12 ani, si-a daruit averea saracilor

De tanar se hranea doar cu paine si apa o data pe zi, iar uneori nu gusta nimic toata saptamana. Datorita invataturii si sfinteniei sale a fost hirotonit preot in Antiohia. A indreptat multe texte evreiesti, pe care ereticii le strambasera.



Sfantul Luchian s-a aflat pe lista celor pe care imparatul Maximian dorea sa-i omoare in vremea persecutiilor. In timp ce era adus spre a fi judecat, converteste la crestinism 40 de soldati, persoane care vor primi moarte muceniceasca. Sfantul Luchian a fost aruncat in temnita si supus regimului de exterminare prin infometare.



Prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, au venit cativa crestini in temnita unde era prezent Sfantul Luchian cu paine si vin. Cand acestia l-au intrebat unde anume sa puna painea si vinul pentru savarsirea Sfintei Liturghii, acesta le-a raspuns: "Pe pieptul meu sa le puneti si va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu". Si asa s-a savarsit dumnezeiasca Liturghie in temnita, pe pieptul sfantului. A doua zi de la acest minunat eveniment, a trecut la cele vesnice.



Amintim ca pe mormantul Sfantului Luchian, Sfanta Elena, mama Sfantului împarat Constantin cel Mare, a ridicat o biserica.



Troparul Sfântului Mucenic Luchian

Glasul 4

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Luchian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.



Condacul Sfântului Mucenic Luchian

Glasul 2

Pe cea întru rugăciuni.

Pe cel ce a strălucit mai întâi în pustnicie şi apoi s-a luminat prin chinuri, toţi să-l cinstim pe Sfântul Mucenic Luchian cu cântări întru mărire, ca pe un luminător prealuminos, care nu încetează a se ruga pentru noi toţi.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Savin si Vars, episcopii;

- Sfantului Cuvios Eftimie cel Nou;

- Icoanei Maicii Domnului \"Sporitoarea granelor\"

sursa: crestinortodox.ro