Rugăciunea Sfintei Parascheva

„Prea Cuvioasă Maică Parascheva, ocrotitoarea noastră, ceea ce ai lepădat viaţa cea deşartă şi degrab trecătoare a acestei lumi şi te-ai logodit cu Hristos, Mirele cel fără de moarte, primeşte această rugăciune a noastră.

Întinde mâna ta cea puternică şi roagă-te pentru noi către milostivul Dumnezeu, ca să ne izbăvească de necazuri, de boli, de ispite şi de toată primejdia. Ajută-ne, Sfântă Cuvioasă, să purtăm cu răbdare crucea vieţii şi să dobândim pace în sufletele noastre.

Fii mijlocitoarea noastră înaintea tronului Preasfintei Treimi şi nu ne lăsa pe noi, păcătoşii, fără apărare. Întăreşte-ne în credinţă, luminează-ne mintea şi încălzeşte-ne inimile cu dragostea lui Hristos.

O, Prea Sfântă Parascheva, primeşte rugăciunea noastră şi dăruieşte-ne nouă vindecare, nădejde şi mântuire. Amin.”

Rugăciunea ca izvor de vindecare

Vindecarea nu înseamnă doar tămăduirea trupului, ci și curățirea sufletului de frică, neliniște și deznădejde. Sfânta Parascheva este invocată de cei bolnavi, dar și de cei apăsați de griji și lipsuri. Prin rugăciune, sufletul găsește puterea de a îndura, iar trupul primește alinare. Mulți credincioși mărturisesc că rugăciunea către Sfânta a adus schimbări neașteptate, de la întărirea sănătății până la apariția unor soluții providențiale în viață. Cuvintele rostite cu credință sunt asemenea unui leac pentru inima rănită și un balsam pentru minte. Ele ne învață că alinarea începe atunci când ne deschidem cu adevărat sufletul.

Această rugăciune devine un instrument de transformare personală și spirituală. Prin ea, sufletul își recapătă echilibrul, frica se risipeste, iar speranța renaște. Cuvintele adresate Sfintei Parascheva creează un spațiu sacru în care vindecarea poate să se întâmple la nivel profund. Este o punte între suferință și mângâiere, între neputință și curaj. Ori de câte ori este rostită cu credință, rugăciunea luminează drumul și aduce liniște interioară. Ea ne amintește că nimic nu este întâmplător și că divinul ne ascultă necontenit.

Rugăciunea Sfintei Parascheva poate fi rostită oricând, dar are o putere aparte atunci când este înălțată în momente de cumpănă sau în zilele de sărbătoare dedicate ei, mai ales pe 14 octombrie. Poate fi spusă acasă, în biserică sau chiar în gând, atunci când sufletul caută alinare. Important este ca inima să fie deschisă și gândurile curate.