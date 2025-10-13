Aducerea moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi

La propunerea IPS Mitropolit Daniel, astazi Patriarhul BOR, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat ca in data de 13 octombrie sa se faca pomenirea "Aducerii moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi". Aceasta sarbatoare apare consemnata in calendarul crestin ortodox roman cu cruce neagra, din anul 1997.

Sfantul Mucenic Carp a fost episcopul Tiatirei, iar Sfantul Papil a fost diaconul sau. Ei au patimit in locul nasterii lor - cetatea Pergam, in vremea imparatului Decius si a proconsulului Valerius. Au fost legati si tarati de cai, insa, un inger al Domnului le-a vindecat ranile. Agatodor, servitorul lui Carp a marturisit ca si el este crestin si a fost supus si torturii. Au fost legati din nou si tarati de cai. Sfantul Carp a fost atat de rau batut, incat tot trupul ii era o rana. Cu toate acestea el zambea, marturisind ca face acest lucru pentru ca a vazut cerurile deshise si pe Domnul sezand pe tron, inconjurat de heruvimi si serafimi.

Sfantul Papil, desi era supus chinurilor, a vindecat un orb, minune care i-a facut pe multi sa primeasca credinta in Hristos.

Au fost aruncati la fiare, dar au iesit nevatamati. Apoi au fost pusi intr-un cuptor de foc. In flacari a sarit si Agatonica, sora Sfantului Carp, insa, focul nu s-a atins de ei. Dupa alte chinuri, au fost decapitati cu sabia.









