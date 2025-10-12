Sărbătoare 12 octombrie. Eroii credinței din vremea lui Dioclețian: Sfinții Tarah, Prov și Andronic, mărturisitori ai credinței în Hristos

Sărbătoare 12 octombrie. Eroii credinței din vremea lui Dioclețian: Sfinții Tarah, Prov și Andronic, mărturisitori ai credinței în Hristos
Sfintii Mucenici Tarah, Prov si Andronic au vietuit in vremea imparatului Diocletian (284-305) si au murit pentru ca au refuzat inchinarea in fata idolilor. Tarah s-a nascut in Claudiopolisul Siriei, Prov a fost din Perga Pamfiliei, iar Andronic a fost fiul unui cetatean de mare vaza din Efes. Dupa ce au fost torturati in mai multe cetati, au fost aruncati in fata fiarelor impreuna cu cativa criminali. Fiarele i-au sfasiat pe criminali, in vreme ce sfintii au iesit nevatamati. In urma acestei minuni, multi cetateni au primit credinta in Hristos. Ei au fost ucisi de soldati la porunca proconsulului Numerian Maximus.

Desi trupurile acestora au fost amestecate cu cele ale criminalilor, Dumnezeu le-a descoperit unor crestini in chip minunat care sunt trupurile martirilor - trei lumanari s-au aratat deasupra trupurilor acestora. Astfel, cei trei mucenici au fost ingropati cu cinste.

Mentionam ca la Biserica Memoriala Mihai Viteazul din Alba Iulia se afla particele din moastele Sfintilor Prov, Tarah si Andronic.

Tot astazi, facem pomenirea:
- Sfantului Cuvios Cosma Aghiopolitul, episcopul Maiumei;
- Sfintei Mucenite Domnina;
- Sfintei Mucenite Anastasia, fecioara;
- A saptezeci de sfinti mucenici;
- Sfantului Teodot, episcopul Efesului;
- Sfintei Mucenite Malfeta;
- Sfintei Mucenite Anthia;
- Sfintilor Mucenici Iuventim si Maxim;
- Sfantului Iason, episcopul Damascului;
- Sfintilor Andromah si Diodor.

Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Ierusalim (48);

Prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Kaluga", în amintirea eliberării de sub stăpânirea francezilor, din 1812;

Sfântul Mc. DIZMOS (sau DISMA), tâlharul din dreapta, răstignit împreună cu Mântuitorul (sec. I);

Sfântul Mc. EDIST din Roma (+68);

Sfântul Ier. MONAS, episcop de Milano (+249);

Sfântul Sf. Mc. MAXIMILIAN, episcop de Noricum (Austria, +284);

Sfântul Mc. EDIST (altul) din Ravenna, care a pătimit sub Diocleţian (+303);

Sfântul Ier. IULIAN, episcop de Lodi (Italia, +324);

Sfântul Ier. FIACE, episcop în Irlanda (sec. V);

Sfântul OPILIE, diacon şi făcător de minuni la Piacenza (Italia, sec. V);

Sfinţii Ier. FELIX şi CIPRIAN din Africa de Nord (cca +484);

Sfântul MOBHI din Glansnevin (Irlanda, +545);

Sfântul Ier. SALVIN, episcop de Verona (Italia, +562);

Sfântul Mc. EDWIN, rege de Northumbria (Anglia, +633);

Sfântul Ier. WILFRID, arhiepiscop de York (Anglia, +709);

Sfintele Cuv. HERLINDIS şi RELINDIS, surori şi stareţe la Mănăstirea din Maaseyk (Belgia, cca +745 şi 750);

Sfântul Cuv. SIMEON Noul Teolog (+1022);

Sfinţii Cuv. AMFILOHIE (+1452),

MACARIE (+1480) şi TARASIE (+1440) egumenii de la Gluşiţa şi Vologda şi TEODOSIE monahul;

Sfânta Cuv. EUFROSINA (Mezenova) cea bătrână, schiegumenă din Siberia (+1918);

Sfântul Cuv. Nou Mc. IOAN, monah mărturisitor (Rusia, +1930);

Sfântul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU (Pozdeevski), preot (Rusia, + 1940);

Sfântul Sf. Nou Mărturisitor NICOLAE (Mogilevsky), mitropolit la Alma Ata +1955);

Sfântul Cuv. EPICTET, făcător de minuni din Cipru;

Sfinţii Mc. EVAGRIE şi PRISCIAN din Roma;

Sfântul Ier. PANTAL, episcop de Basle (Elveţia);

Sfântul Cuv. TEOSEVIE, izvorâtor de mir din Arsinoe (Cipru);

Soborul Sfinţilor din Atena.

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Carp, Papil, Agatodor si Agatonica.

