Sfanta Mucenita Varvara

A trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera ca poporul nu este vrednic sa vada frumusetea fiicei sale. In acest turn, Sfanta Varvara le vesteste pazitoarelor ei adevarul despre zei: "Zeii pe care ii cinsteste tatal meu sunt facuti de maini omenesti. Pe cei de aur si de argint i-au facut zlatarul (argintarul) si pe cei de piatra i-a facut pietrarul, iar pe cei din lemn i-a cioplit teslarul. Deci, cum acei zei facuti au putut zidi aceasta luminata inaltime cereasca si o frumusete ca aceasta pamanteasca, neputand ei singuri nici umbla cu picioarele, nici lucra cu mainile?".

Din Sinaxar aflam ca intr-una din zile, tatal sau a poruncit ca la o baie din palatul sau sa se faca doua ferestre. Sfanta Varvara i-a rugat pe lucratori sa faca trei, in numele Sfintei Treimi. In momentul in care a fost nevoita sa-i raspunda tatalui de ce a poruncit lucratorilor sa se faca trei ferestre a marturisit: "Mai bine este sa fie trei decat doua, caci tu, parintele meu ai poruncit sa se faca doua ferestre in chipul precum mi se pare - a doi luminatori ceresti, al soarelui si al lunii, ca sa lumineze baia, iar eu am poruncit ca sa se faca si a treia in chipul luminii celei intreite, pentru ca trei sunt ferestrele luminii celei neapropiate, celei negraite, celei neapuse si celei neinserate, care lumineaza pe tot omul ce vine in lume".

Pentru ca nu s-a inchinat idolilor si a marturisit pe Hristos, a fost ucisa cu sabia chiar de tatal ei.

In aceasta zi facem si pomenirea Sfantului Ioan Damaschin

Sfantul Ioan Damaschin (675-749) s-a nascut intr-o familie aristocrata care se afla in fruntea administratiei fiscale a Siriei. Se bucura de o educatie aleasa, avand drept tutore pe un calugar Cosma, venit din Italia. Cand califul Omar II (717-720) porneste persecutia impotriva crestinilor, se retrage la manastirea Sfantul Sava. Este hirotonit preot de Patriarhul Ioan V al Ierusalimului. Este anatemizat de sinodul iconoclast din 754, pentru ca va lupta impotriva dusmanilor icoanelor. Sfantul Ioan Damaschin trece la cele vesnice in anul 749, la Manastirea Sava.