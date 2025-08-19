Ingrediente:

5-6 ardei grași roșii sau galbeni

100 g măsline negre sau verzi

2 linguri de capere

2-3 căței de usturoi

4 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 linguri de oțet balsamic (sau oțet de vin roșu)

sare și piper după gust

pătrunjel proaspăt

semințe de susan.

Mod de preparare

Tot ce ai de făcut pentru această delicioasă salată este să coci ardeii, să îi cureți și să îi tai în fâșii. Apoi vei prepara un dressing simplu și vei amesteca ingredientele. Pentru a se întrepătrunde bine toate aromele, este recomandat ca salata să stea o perioadă de timp la rece.

Cum prepari salată de ardei copți cu măsline și capere

Preîncălzește cuptorul la 220 de grade Celsius. Spală ardeii și așază-i pe o tavă de copt tapetată cu hârtie de copt. Coace-i timp de aproximativ 30-40 de minute, întorcându-i din când în când, până când coaja devine închisă la culoare și începe să se desprindă.

După coacere, scoate ardeii din cuptor și pune-i într-un bol acoperit cu un capac sau folie de plastic. Lasă-i să stea aproximativ 15 minute pentru a se aburi, ceea ce va facilita îndepărtarea cojii. După ce s-au răcit puțin, curăță-i de coajă, îndepărtează cotorul și semințele, apoi taie-i în fâșii subțiri.

Măslinele se taie în jumătăți (dacă nu sunt deja fără sâmburi), iar caperele se clătesc sub apă rece pentru a îndepărta excesul de sare sau saramură.

Într-un bol mare, pune fâșiile de ardei copți, măslinele și caperele. Toacă usturoiul mărunt și adaugă-l în bol.

În alt bol mai mic amestecă uleiul de măsline cu oțetul balsamic. Toarnă acest dressing peste salată și amestecă bine. Asezonează cu sare și piper după gust, dar ține cont că atât măslinele, cât și caperele sunt deja sărate, așa că adaugă sarea cu moderație.

Lasă salata să stea la frigider pentru cel puțin 30 de minute pentru ca aromele să se combine. La servire, poți presăra pătrunjel proaspăt tocat deasupra pentru un plus de prospețime. Poți adăuga și semințe de susan, pentru un eferct crocant.

Poți adăuga și alte ingrediente cum ar fi ceapă roșie subțire sau roșii uscate la soare pentru un plus de complexitate.

Această salată de ardei copți cu măsline și capere mai poate fi servită cu pâine proaspătă, alături de brânzeturi sau preparate din carne la grătar.

sursa: Hello Taste