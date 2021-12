Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

În urma unui control făcut de reprezentanții unui ONG, pacienta de 33 de ani a fost găsită cu piciorul fracturat, relatează Realitatea PLUS.

Femeia era în această situație din vaara acestui an, din luna iulie.

Șefii Centrului de Îngrijire și Asistență din localitatea Zătreni spun că nu știu cum și-a rupt tânăra piciorul, ba chiar au sugerat că s-ar fi putut întâmpla, când a fost spălată de îngrijitoare.

Piciorul femeii este îndoit într-o poziție neobișnuită, în plus este subnutrită.

Abia după controlul ONG, femeia a fost dusă la spital pentru îngrijiri.

În acest caz a fost deschisă deja o anchetă.

Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ) a semnalat acest caz revoltător la sfârșitul lunii noiembrie. Fără nicio apărare, femeia a reușit să le transmită strigătul de ajutor pentru a fi mutată într-un alt centru.

Cei de la CRJ susțin că au fost sesizaţi printr-un telefon anonim despre situaţia tinerei cu dizabilităţi: „Tânăra avea braţele şi picioarele imobilizate şi nu se poate exprima. Împotriva voinţei personalului medical aflat în centru, CRJ (Centrul de Resurse Juridice) a solicitat la 112 un echipaj medical care să îi acorde tinerei ajutor.”

Femeia se află acum în spital, iar autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Reprezentanții DGASPC Vâlcea nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere, potrivit Realitatea PLUS.

Este vorba de „o tânără cu dizabilități intelectuale severe, imobilizată la pat, o mână de om, piele și os, fără văz și nonverbală care de luni de zile se află în dureri cumplite. Așa am găsit-o la CIA Zătreni, gemând într-un pat. Are un femur rupt (nu se știe cum, de ce, nimeni nu a văzut, nimeni nu a investigat), și de luni întregi rabdă dureri cumplite pentru că nu o vede niciun doctor specialist. (...) Nu poate cere să fie dusă la medic şi nici să primească servicii sociale într-un mediu adecvat şi nu în centrul din Zătreni. Nu poate cere pastile de durere. Nu poate cere o mângâiere sau un cuvânt bun. Nu poate să ceară nimic. Poate doar să scâncească de durere. În jurul ei, angajații care au încercat să o ajute au fost amenințați cu concedierea. Iar pe noi șeful DGASPC Vâlcea a cerut angajaților să ne scoată din centru. La o săptămână după vizită și după ce am insistat ca să fie luată cu ambulanța, ea nu a primit niciun consult de specialitate…”, potrivit CRJ.