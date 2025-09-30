1. Sirop de ridiche neagra cu miere

Un remediu traditional romanesc, folosit de bunicii nostri. Ridichea neagra contine compusi sulfurici si vitamina C, iar combinatia cu miere aduce efect calmant si antibacterian.

Cum se prepara: Se scobeste o ridiche neagra, se umple cu miere si se lasa cateva ore. Lichidul obtinut se administreaza in lingurite pe parcursul zilei.

2. Sirop de ceapa cu miere

Ceapa este bogata in quercetina si compusi sulfuroși, care au efect expectorant si antimicrobian. In combinatie cu mierea, devine un sirop natural util atat pentru tuse seaca, cat si pentru cea productiva.

Cum se prepara: Se toaca o ceapa mare, se amesteca cu miere si se lasa cateva ore la macerat. Se administreaza cate 3-4 lingurite pe zi.

3. Sirop de patlagina

Patlagina este una dintre cele mai cunoscute plante pentru sanatatea aparatului respirator. Are efect emolient, expectorant si antiinflamator, fiind recomandata mai ales pentru tuse iritativa.

Studiile arata ca extractele de patlagina au efect calmant asupra mucoaselor si pot reduce frecventa acceselor de tuse.

Cum se prepara: Se pun 200 g de frunze si flori proaspete (sau 100 g uscate) intr-un vas cu 500 ml apa si se fierb la foc mic pana scade la jumatate, apoi se strecoara lichidul, se adauga 500 g zahar brun sau miere si se fierbe din nou pana capata consistenta de sirop, dupa care se pastreaza in sticle de sticla inchise ermetic la frigider.

4. Sirop de muguri de brad

Un remediu natural cu efect balsamic si expectorant. Mugurii de brad contin vitamina C, uleiuri volatile si rasini care fluidizeaza secretiile bronsice si usureaza expectoratia.

Cum se prepara: Mugurii proaspeti se fierb cu apa si zahar sau miere pana se obtine un sirop gros.

5. Sirop de cimbru

Cimbrul contine timol si carvacrol, compusi cu efect antibacterian si expectorant. Este recomandat mai ales pentru tuse productiva, favorizand eliminarea secretiilor.

Studiile au demonstrat eficienta extractului de cimbru in calmarea tusei si ameliorarea infectiilor respiratorii usoare.

Cum se prepara: Se fierb 4 linguri de cimbru uscat (sau 8 linguri proaspat) in 500 ml apa timp de 10-15 minute, se strecoara ceaiul obtinut, se adauga 400 g zahar si se fierbe la foc mic pana se formeaza un sirop; daca se foloseste miere, aceasta se adauga doar dupa ce lichidul s-a racit, iar siropul se pastreaza la frigider.

6. Sirop de ghimbir cu lamaie si miere

Ghimbirul are efect antiinflamator si usor bronhodilatator, iar combinatia cu lamaie si miere calmeaza iritatiile gatului si sustine imunitatea.

Cum se prepara: Se curata si se razuieste 100 g radacina de ghimbir, se pune intr-un borcan alaturi de feliile a doua lamai bio, se toarna deasupra 250 g miere, se amesteca bine si se lasa la macerat 24 de ore la frigider, obtinandu-se un sirop aromat, usor fluid, care se poate consuma direct sau diluat in ceai caldut.

Precautii

Nu se recomanda administrarea mierii la copii sub 1 an (risc de botulism infantil).

Persoanele cu alergii la polen sau la plante specifice trebuie sa fie prudente.

Daca tusea persista mai mult de 7 zile sau este insotita de febra mare, este necesara consult medical.

sursa Sfat Naturist