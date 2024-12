Masajul gâtului si umerilor

Tensionarea muschilor la nivelul gatului si al umerilor duce la aparitia de dureri de cap, iar in aceasta situatie, cel mai indicat remediu este masajul. Acesta ajuta la detensionarea muschilor si induce o stare de relaxare, care contribuie la randul sau la ameliorarea durerii de cap. Gatul se maseaza timp de 5-10 minute pe partile laterale si in zona posterioara, iar in cazul umerilor se insista pe zona superioara dar si ipe partea de sus a spatelui.

Compresele reci sau calde

Acesta este unul din cele mai cunoscute remedii pentru dureri de cap, datorita faptului ca da rezultate in marea majoritate a cazurilor. Compresele reci sunt recomandate in cazul durerilor de cap cauzate de sinuzita, raceala si gripa insotite e febra, dar si de tensionarea muschilor gatului si umerilor. Puteti infasura cateva cuburi de gheata intr-un prosop sau puteti pur si simplu sa il udati cu apa rece, dupa care sa il aplicati pe frunte. Compresa se tine 15-20 de minute, dupa care se face o pauza de aproximativ 10 minute si se repeta procedura pana cand durerea de cap scade in intensitate sau dispare.

In mod similar se aplica si compresele calde, avand grija de aceasta data ca apa sa nu fie foarte fierbinte.

Este de preferat ca in timpul in care compresa este tinuta pe frunte sa va asezati intr-o pozitie confortabila si sa incercati sa va relaxati.

Consumul de lichide

Asa cum spuneam mai devreme, una dintre cauzele ce dau dureri de cap este deshidratarea. Se intampla cel mai des in timpul verii, cand organismul pierde mai multa apa si saruri minerale prin transpiratie, iar deficitul nu este compensat printr-un consum adecvat de lichide.

De aceea, daca durerea de cap incepe sa va chinuie intr-o zi torida sau dupa o activitate fizica ce a necesitat efort intens, puteti scapa de ea band multa apa sau alte lichide hidratante. Odata ce se restabileste echilibrul hidric din organism, va disparea si durerea de cap, pentru ca sangele isi recapata consistenta normala si nu mai exercita presiune intracraniana.

Inhalatia cu otet de mere

Otetul de mere este un remediu naturist bine cunoscut, iar printre beneficiile sale se numara si ameliorarea durerii de cap. In acest scop, nu aveti nevoie decat de un sfert de cana de otet de mere, care se amesteca intr-un bol cu alte 3cani de apa fierbinte. Pozitionati-va capul deasupra bolului si inhalati adanc timp de 5 minute aburii, dupa care beti un pahar cu apa rece.

Inhalatia are un efect revigorant, iar in cateva minute durerea de cap trebuie sa dispara, fiind inlocuita cu o stare generala de bine.

Uleiul esential de menta

Menta are proprietati analgezice si antiinflamatorii, iar mirosul sau are efect relaxant si revigorant. Datorita acestor caracteristici, menta este un alt remediu natural eficient pentru inlaturarea durerii de cap. Pentru aceasta, aveti nevoie de cateva picaturi de ulei esential de menta cu care sa masati usor dar apasat fruntea, tamplele sau alte zone dureroase. In timp ce masati, inspirati adanc aroma de menta si apoi asezati-va intr-o pozitie comoda si asteptati cateva minute ca uleiul patruns in piele sa isi faca efectul.

Daca nu aveti la indemana ulei esential, puteti folosi cateva frunze proaspete de menta pe care sa le tocati marunt pentru a va masa apoi zonele dureroase.

Boia de ardei iute

Chiar si un condiment folosit cu preponderenta in bucatarie poate fi un bun remediu pentru dureri de cap. Pe referim la praful de ardei iute cunoscut mai bine sub denumirea de boia. Ardeiul iute contine o substanta numita capsaicina, careia i se datoreaza senzatia de arsura sau usturime pe care o simtiti cand consumati un astfel de ingredient. Aceasta substanta interactioneaza cu receptorii nervosi, iar semnalele pe care acestia le transmit catre creier reduc senzatia de durere. Asadar, ardeiul iute, prin aceasta substanta pe care o contine, are efect analgezic si poate contribui astfel la ameliorarea durerii de cap.

Pentru aceasta, trebuie sa amestecati un sfert de lingurita de boia de ardei iute cu 100 de mililitri de apa, obtinand astfel o pasta care se aplica pe frunte si zonele dureroase, cu ajutorul unui tampon de vata. De asemenea, pentru detensionarea muschilor se pot masa cu aceasta solutie umerii si gatul, ceea ce va ajuta totodata la ameliorarea durerii de cap.

Ceaiurile

Nu puteam incheia lista remediilor naturale pentru dureri de cap fara a mentiona si cateva ceaiuri cu diferite proprietati. Ne referim la ceaiurile de musetel, menta, tei, sunatoare, ghimbir si rozmarim. Acestea contin substante cu efect antiinflamator si relaxant, asa ca le puteti consuma cu incredere pentru a scapa de migrene, susțin specialiștii.