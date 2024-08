Cele mai bune plante pentru reumatism

Unele plante care sunt adesea mentionate pentru potentialul lor de a ajuta la reducerea inflamatiei includ:

Salcia

Scoarta salciei contine glicozeide, care in organism se transforma in acid salicilic (aspirina), un compus cu proprietati analgezice. Totodata, studiile au aratat ca aceasta are efecte antiinflamatoare, calmante, antitermice si sedative. Mai exact, se pare ca atunci cand cercetatorii au dat extract de scoarta de salcie la 436 de persoane cu dureri reumatice din cauza osteoartritei si durerilor de spate, au observat o reducere semnificativa a durerii dupa trei saptamani, potrivit unui raport publicat in jurnalul Phytomedicine.

Se prepara un ceai din 2 linguri scoarta de salcie (maruntita) la o cana cu apa (250 ml). Se fierbe timp de 5 minute, apoi se strecoara si se consuma in doze mici, cate 4-5 linguri pe zi.

Turmeric

Contine curcumina, un compus cu proprietati antiinflamatorii. De asemenea, pe langa aceste proprietati antiinflamatoare, turmericul si curcumina (ingredientul activ care ii da culoarea galbena) au si efecte analgezice, potrivit cercetarilor publicate in august 2016 in Journal of Medicinal Food.

Sfat util: combinarea turmericului cu piper negru ajuta organismul sa absoarba si mai bine condimentul galben, potrivit cercetarilor publicate in Jurnalul Internațional de Stiinte Alimentare si Nutriție.

Ghimbir

Intr-un studiu publicat in revista Gene, 70 de pacienti cu poliartrita reumatoida au luat fie 1.500 mg pudra de ghimbir, fie un placebo timp de 12 saptamani. Rezultatele acestei cercetari au sugerat ca radacina de ghimbir poate imbunatati simptomele artritei reumatoide prin afectarea expresiei anumitor gene.

Scortisoara

Are proprietati antiinflamatorii si antioxidante. Conform unei recenzii din 2020, scortisoara a avut un impact semnificativ asupra biomarkerilor inflamatiei si stresului oxidativ. Totodata, un studiu la scara mica din 2018 a mai descoperit ca pudra de scortisoara (capsule) a ajutat la imbunatatirea simptomelor si a inflamatiei la femeile cu artrita reumatoida.