Mulți părinți duc o adevărată luptă pentru a limita timpul petrecut de copii în fața ecranelor. Cei care găsesc metode care funcționează le împărtășesc cu alți părinți.

O familie a dezvăluit care este soluția pe care au folosit-o cu succes în creșterea copiilor, într-un articol publicat de Business Insider.

Maria Estrada, are 51 de ani, este profesor de știința plantelor la Fresno State și mamă a doi adolescenți.

"Eu și soțul meu am folosit regula Cenușăresei"

"În calitate de mamă a doi copii, m-am luptat cu timpul petrecut în fața ecranului.

Nu am vrut ca copiii mei să stea mult la calculator. Am văzut o mulțime de articole despre copiii care stau pe computere, smartphone-uri și iPad-uri.

Totuși, cred în moderație. Dacă spui nu, le dai un semnal că nu pot face asta și că nu le respecți emoțiile, nevoile și dorințele.

Eu și soțul meu suntem părinți imigranți, așa că suntem puțin mai stricți. Nu putem tolera unele comportamente rele. De exemplu, trebuie să fii respectuos cu persoanele în vârstă."

"Nu am vrut să refuz pur și simplu activitățile lor online"

Dar le permitem să fie copii, inclusiv online. Fiului meu îi plac jocurile video și amândoi se uită la YouTube.

Nu am vrut să refuz pur și simplu activitățile lor online, nu am vrut să mă urască și nu am vrut să se simtă controlați. Și bineînțeles că foloseau internetul în nopțile din timpul săptămânii pentru temele lor școlare. Dar când erau în gimnaziu și mai mici, aveam o chestie gen Cenușăreasa: la miezul nopții, tot wifi-ul dispărea."

Cum am blocat dispozitivele lor la miezul nopții

"Soțul meu, Dexter, a folosit două aplicații diferite pentru a bloca dispozitivele copiilor noștri, astfel încât aceștia să nu poată sta până târziu să trimită mesaje, să vizioneze videoclipuri și să se joace. El a folosit Google Family Link pentru telefoanele lor și Microsoft Family Safety pentru computerele lor.

Ambele aplicații îi permiteau să blocheze dispozitivele copiilor, deși aceștia puteau primi în continuare apeluri și mesaje de la contactele pe care le-am ales, cum ar fi noi înșine. El putea să le blocheze pe un cronometru, așa că a setat blocarea să intre în vigoare la miezul nopții și să se ridice dimineața.

De asemenea, i-am rugat să își termine temele de la școală înainte de a se juca jocuri video sau de a se uita pe YouTube în nopțile din timpul săptămânii.

Au primit o pauză în weekend. Închiderea de la miezul nopții a fost ridicată vineri seara și restabilită duminică seara."

Fiul nostru a găsit o modalitate de a ocoli blocajul internetului

"Când fiul meu era în liceu, a găsit o modalitate de a ocoli blocajul de la miezul nopții și de a se conecta la internet. Este atât de sincer încât ne-a spus că a găsit o cale și că trucul nu va mai funcționa.

Dar nu eram supărați. Fiul nostru avea un mod inovator de a gândi. Soțul meu a spus că, dacă poate face asta, înseamnă că și-a făcut temele și a găsit o soluție ieșită din comun pentru problema sa. Eu sunt om de știință, iar soțul meu este medic, așa că apreciem acest lucru.

I-am spus doar că trebuie să folosească internetul în mod responsabil."

Copiii noștri au excelat amândoi

Nu mai fac nimic pentru a restricționa timpul petrecut de copiii mei în fața ecranului.

Pauline are acum 17 ani. Este o dansatoare de balet de performanță și vrea să devină doctor și să facă cercetare medicală. Ea va pune telefonul jos și va spune că a terminat. Știe cum să se controleze singură.

John împlinește anul acesta 20 de ani și studiază informatica la Universitatea California, Berkeley. Nu se prea pricepe la ecrane. Încă trebuie să îi amintesc și să îl rog să nu mai navigheze pe telefon.

Împreună, au câștigat premii în valoare de peste 67 000 de dolari pentru proiectele lor științifice, care au folosit inteligența artificială și robotica pentru a aborda probleme agricole în domeniul științei plantelor, cum ar fi stresul cauzat de secetă și super buruienile rezistente la pesticide.

Nu aș spune că a funcționat în totalitate, dar modul în care folosesc ecranele este responsabil."

