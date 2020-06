Rafila: Să fim pregătiți în septembrie, mai puțini elevi în clasă, programe decalate

Autoritatile din Israel au decis sa inchida 15 scoli in urma unui nou val de imbolnaviri. Asta dupa ce in urma cu o luna, pentru ca numarul celor recuperati l-a depasit pe cel al celor infectati, au luat hotararea sa reporneasca economia si, odata cu ea, si scolile, scrie ziare.com.

Profesorul Alexandru Rafila spune ca autoritatile din Romania au procedat corect cand au decis sa mentina scolile inchise, si ca astfel de situatii precum cea din Israel pot fi tinute sub control daca se respecta strict anumite reguli.

"Este o masura rationala sa inchizi scolile, dar nu putem sa continuam asa la nesfarsit. Sunt doua elemente care trebuie luate in considerare. Sa le inchizi atunci cand e momentul potrivit, sa nici nu intarzii, dar sa nici nu grabesti inchiderea scolilor, de exemplu, daca nu exista niciun fel de transmitere comunitara, si al doilea element este pregatirea scolilor pentru deschiderea anului scolar, incat chiar daca in luna septembrie o sa avem valori mici de transmisibilitate ale bolii, sa fim pregatiti ca sa nu apara incidente asemanatoare cu cele din Israel, sa punem mai putini elevi in clasa, sa decalam programele, sa introdcem masuri igienice stricte, astfel incat sa avem lucrurile cat de cat sub control in sezonul rece. Opinia mea este ca autoritatile vor lua decizia sa inchida scolile acolo unde apar astfel de probleme, nu ar trebui sa existe o masura generala pentru ca daca infectia va fi tinuta sub control la nivel national atunci masurile trebuie sa fie delimitarea transmiterii, inchiderea focarelor", a spus Alexandru Rafila.