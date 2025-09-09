În opinia sa, această obligație nu este o invenție modernă, ci provine direct din porunca divină. „A fost Dumnezeu cel care a spus: ”Trebuie să aduci o zecime din întregul tău venit în casa mea, pentru întreținerea casei mele, a acestor ziduri, pentru ca tu să poți veni la mine””, a citat Kulpinov din Sfânta Scriptură.

Argumentele preotului din Irkutsk

Potrivit lui Kulpinov, credincioșii își doresc biserici „pline de căldură, frumoase, pline de entuziasm, cu flori și lumânări aprinse”, dar nu se gândesc la întreținere. El subliniază că preotul are, la rândul său, nevoi materiale și trebuie să-și hrănească familia și copiii, „care nu pot fi ajutați altfel”. Kulpinov afirmă că statul nu se implică în sprijinirea clerului, scrie The Moscow Times.

El a avertizat că, fără contribuția financiară a enoriașilor, preoții Bisericii Ortodoxe Ruse ar putea fi nevoiți să-și caute locuri de muncă. „Atunci să nu mai veniți la mine. Dați-mi posibilitatea să muncesc șase zile pe săptămână… Dar când veți avea nevoie urgentă de mine, voi spune – stop, doar sâmbătă sau duminică seara. Asta vreți?”, a întrebat retoric preotul.

Activitatea lui Kulpinov și reacțiile bisericii

În același timp, reprezentanți ai Bisericii au declarat pentru publicația Podyom că preotul Kulpinov este prezent la parohia sa doar în weekend. Aceștia nu au precizat cu ce se ocupă el în timpul săptămânii.

Patriarhia Română respinge informațiile false despre contribuțiile de sănătate ale preoților: „Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor”

Ideea „zeciuielii sociale” propusă anterior

Aproximativ cu o lună în urmă, Olga Zinovieva, președinta Institutului Biografic Alexander Zinoviev, a venit cu o propunere similară, dar la nivel social. Ea a sugerat introducerea unei „zeciuieli sociale” în Rusia. Conform ideii ei, impozitul ar urma să fie perceput de la cei care câștigă peste 30 de milioane de ruble anual. Sumele ar urma să fie distribuite pensionarilor și celor care, după cum a spus Zinovieva, „sunt forțați să trăiască din firimiturile de pe masa economică a stăpânului”.

Practica donațiilor voluntare în Biserica Ortodoxă Rusă

Biserica Ortodoxă Rusă nu impune obligativitatea zeciuielii, ci menține caracterul voluntar al donațiilor. Totuși, în mai multe eparhii există programe prin care credincioșii aleg să doneze între 5 și 10% din venituri. Aceste fonduri sunt direcționate către reparații de biserici, publicarea de literatură spirituală sau sprijinirea persoanelor sărace, notează RTVI.

O dezbatere între tradiție religioasă și realitatea socială

Propunerea lui Serghei Kulpinov reia o tradiție biblică veche, dar o plasează într-un context rusesc actual, unde situația economică este complexă. În timp ce unii susțin că biserica trebuie sprijinită de credincioși, alții consideră că impunerea unei contribuții fixe poate genera tensiuni sociale și economice.

Preot certat de Mitropolie după ce a mustrat părinții unui bebeluș chiar în timpul botezului. Părintele era supărat că micuța nu a fost hrănită