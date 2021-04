Virgil Guran: „Spun pentru a zecea oară că situația lui Vlad Voiculescu este problema USR-ului. Premierul decide, dar e o discuție ce trebuie avută în coaliția de guvernare. În urma comunicatului, rezultă că Barna și Cîțu au ajuns la o concluzie comună. Ce s-a întâmplat cu acest ordin a fost în neregulă. Am înțeles că doamna Moldovan este un medic foarte bun, dar se pare că din punctul de de vedere al managementului nu a făcut ce trebuie. Am înțeles că s-a discutat mult în USR pe această temă. Avem nevoie de reforme majore. Am auzit de propunerea cu Adrian Wiener, dar nu știu sigur. E posibil să fie pe lista scurtă domnul Wiener. Îl cunosc foarte bine pe domnul Wiener, este medic. Este un om echilibrat. Cunoaște sistemul și are soluții pentru sistem. Cunoaște foarte bine lucrurile. Mie mi-a făcut o impresie bună. (...) Opoziția are dreptul să ne critice tot timpul. Cât de profesionist a fost Vlad Voiculescu, trebuie să se exprime cei care se pricep. Teoretic, e nevoie de un profesionist în acest sens.”

Președintele Klaus Iohannis a fost înștiințat deja de decizia premierului de a-i demite pe Voiculescu și Moldovan. Interimatul ministerului va fi asigurat de vicepremierul Dan Barna.

Mesajul oficial al premierului referitor la demiterea lui Vlad Voiculescu și a Andreei Moldovan

"Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății. Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi", a informat premierul Florin Cîțu.